مرگ دو کارگر در مشهد بر اثر ریزش دیواره خاکی کانال آب
ریزش دیواره کانال در پروژه انتقال آب بلوار رسالت مشهد، منجر به مرگ دو کارگر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه ریزش دیواره کانال در پروژه انتقال آب بلوار رسالت مشهد روز گذشته (۱۷ خرداد ماه) موقعی اتفاق افتاد که دو کارگر حدوداً ۵۲ساله و ۳۲ساله حین کار در کانال بر اثر ریزش دیواره خاکی کانال گرفتار شدند.
به دنبال اعلام حادثه ریزش دیواره کانال انتقال آب، ماموران امداد و نجات بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند که در بررسیهای اولیه مشخص شدهر دو کارگر به دلیل حجم سنگین آوار همان دقایق اولیه دچار خفگی شده و جان سپرده اند.
گفتنی است اسفند سال 1404 نیز چند کارگر در عمق ۶ متری پروژه کانال فاضلاب در بلوار رسالت (خیابان کشمیری ) مشهد مشغول به کار بودند که ناگهان بخشی از دیواره خاکی این کانال فرو ریخت و منجر به مرگ یکی از کارگران حفار شد.