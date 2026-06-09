درد دلهای کارگران داروگر در تماس با ایلنا:
خارج از ساعت کاری، راهپلههای ساختمانهای مردم را نظافت میکنیم/ کارگران متخصص داروگر «دستفروش» شدهاند!
کارگران داروگر تهران که بیش از دو ماه حقوق طلبکارند، میگویند: دیگر پول خرید نان خالی را هم نداریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «نه تجمع مقابل قوه قضائیه و مجلس، نه مذاکره با دولت به ویژه وزارت کار، هیچ یک جواب نداد»؛ کارگران داروگر تهران که در جستجوی حق خود به همهی نهادها مراجعه کردهاند، حالا دست خالی و مایوس، مجددا از مسئولان عالی سه قوه، طلب کمک دارند.
یکی از این کارگران میگوید: سه ماه و نیم بی حقوق و با وجود عدم دریافت عیدی زندگی کردهایم؛ بالاخره بعد از سه ماه انتظار، صبح دیروز دوشنبه ۱۸ خرداد یک ماه حقوق اسفند ماه آنهم به صورت حداقلی به حسابمان واریز شده است؛ چطور میتوان یک خانواده چند نفری را بدون ماهها حقوق گرداند؛ چطور میتوان اجاره خانه داد؛ چرا کسی به داد ما نمیرسد؟!
از قرار معلوم، علاوه بر دو و نیم ماه حقوق سال جاری، کارگران دو ماه حقوق مرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ را هم طلبکارند؛ در عین حال ۶ تا ۷ ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
یکی از کارگران در پیگیری مطالبات خود و همکارانش میگویند: هر بار که به مسئولان کارخانه مراجعه میکنیم حسابهای خالی را نشانمان میدهند؛ حسابهای خالی به ما چه ربطی دارد؛ ما هر روز کار میکنیم و انبارهای کارخانه پر از محصول تولیدی (شامپو) است که به جای فروش انبار شده؛ به ما ربطی ندارد که کارفرمای بخش خصوصی چه میکند و چقدر بدهی بالا آورده است.
او گفت: در فلاکت و بدبختی به سر میبریم. دیگر پول خرید نان خالی را هم نداریم! پیاده سر کارمان میرویم، کارمان خارج از ساعات کاری نظافت راه پلههای ساختمانهای مردم و دستفروشی شده؛ بدهکار کاسبهای محل هم هستیم.
کارگران داروگر در پایان میگویند: امیدواریم یکی از سه قوای سهگانه کشور بتواند این کارخانه را بعد از ۱۴ سال مدیریت نااهل بخش خصوصی مجددا به دولت یا بخش خصوصی کاربلد واگذار کند؛ امیدواریم ما کارگران بعد از سالها بدبختی و بلاتکلیفی روزی نجات پیدا کنیم.