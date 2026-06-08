به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه "ITUC"، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری «ITUC» اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا به فهرست نظارت این تشکل جهانی اضافه شده است.

«فهرست نظارت ITUC»، برای کلیه کشورها و دولت‌هایی است که آزادی‌های مدنی و حق تشکل‌یابی کارگران را دچار اختلال می‌کنند.

برای اولین بار در تاریخ تاسیس ITUC، از زمان روی کار آمدن ترامپ و با گذشت دو سال از ریاست جمهوری مجدد او، ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض حقوق تشکل‌های کارگری، فشار بر کارگران مهاجر و ایجاد بحران برای اتحادیه‌ها، در فهرست نظارت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری قرار گرفته و پرونده آن جهت بررسی به سازمان جهانی کار معرفی شده است.

در این دوره، در لیست نظارت این کنفدراسیون جهانی، فرانسه از رتبه ۲ آزادی‌های تشکل‌های کارگری به رتبه ۳ تنزل یافت.

همچنین دو کشور آرژانتین و پاناما به دلیل سرکوب شدید تشکل‌های کارگری و فشار بر کارگران و برخورد سنگین با تجمعات، برای اولین بار در تاریخ وارد فهرست ۱۰ کشور بدتر شدند.

طبق این لیست، نیمی از کشورهای جهان، کارگران را به دلیل اعمال حقوق اتحادیه‌ای خود دستگیر یا بازداشت می‌کنند و خشونت در سراسر جهان به شدت افزایش یافته است.

طبق شاخص حقوق جهانی کار ITUC 2026، حقوق مدنی کارگران در سراسر جهان وضعیت نزولی طی می‌کند و حقوق دموکراتیک و مدنی آن‌ها اکنون در سایه بحران‌های اخیر جهانی، به حاشیه رفته است. اروپا و قاره آمریکا هر دو از زمان شروع این شاخص در سال ۲۰۱۴ به بدترین رتبه‌بندی میانگین کشوری خود رسیده‌اند که نشان می‌دهد این بحران سیستماتیک شده است.

کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا که زمانی باثبات تلقی می‌شدند، اکنون در افزایش جهانی سرکوب نقش دارند و حمله سیستماتیک به دموکراسی و حقوق کارگران را آشکار می‌کنند. آرژانتین اکنون یکی از بدترین کشورهای جهان برای کارگران است که توسط دولت راست افراطی این کشور، دچار بحران شده است. همچنین فشار بر کارگران بولیوی نیز به شدت افزایش یافته است.

هدف قرار دادن رهبران برجسته اتحادیه‌های کارگری از طریق دستگیری، خشونت و جرم‌انگاری، استفاده از نظارت دیجیتال برای نظارت، تنبیه و ساکت کردن کارگران و سازماندهی اتحادیه‌ها، از جمله ابزارهای سرکوب حقوق مدنی تشکل‌های صنفی ارزیابی می‌شود.

۱۰ کشور که جزء بدترین کشورها برای کارگران در سال ۲۰۲۶ بودند، شامل: آرژانتین، بلاروس، اکوادور، مصر، استونی، میانمار، نیجریه، پاناما، تونس و ترکیه و پاناما هستند. در این میان، سه کشور رتبه خود را بهبود بخشیدند: بوتسوانا و انگلستان و اروگوئه از جمله کشورهایی هستند که با روی کار آمدن دولت‌های پیشروتر، وضعیت بهتری را کسب کردند.

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