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برگزاری آزمون سراسری مشاوران سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای

برگزاری آزمون سراسری مشاوران سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای
کد خبر : 1795847
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آزمون مشاوران مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سطح کشور به عنوان نخستین مرحله از ششمین جشنواره الگوی برتر مشاوره، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، سرپرست دفتر نظارت و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از برگزاری آزمون سراسری مشاوران سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای خبر داد و گفت: پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی ششمین جشنواره الگوی برتر مشاوره و اعلام محتواهای آزمون به استان‌ها، فرآیند اجرایی این جشنواره در سطح کشور آغاز شد. 

رامین رضایی، افزود: بر اساس هماهنگی انجام‌شده با دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای، در مجموع ۵۸۵ نفر از مشاوران مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در این آزمون شرکت کردند. منابع این آزمون شامل هشت محتوای آموزشی با عناوین اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه علمی-اسلامی ویژه مشاوران، خودآگاهی، آزمون شخصیت‌شناسی نئو (NEO)، مفاهیم عملی و نظری در مشاوره، راهنمای آزمون سلامت روان SCL90، بسته هدایت شغلی، مشاغل در افق ۲۰۳۰ و خدمات شغلی بوده است. 

وی، تصریح کرد: آزمون برگزار شده، مرحله نخست ششمین جشنواره الگوی برتر مشاوره محسوب می‌شود و بر اساس نتایج این آزمون و همچنین امتیازات کسب‌شده از سوی مشاوران در شاخص‌های عملکردی، افراد راه‌یافته به مرحله بعدی جشنواره مشخص و به استان‌ها اعلام خواهد شد.

 

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