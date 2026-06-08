سرپرست ادارهکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی، زهرا کریمیان را به عنوان سرپرست ادارهکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، زهرا کریمیان دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مدیریت سیستمها و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و پیش از این سابقه معاون هماهنگی ادارهکل امور استانها، ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات در معاونت بیمه و همچنین معاونت امور استانها و مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد.
گفتنی است پیش از این، بشیر عمرانی عهدهدار این سمت بود.