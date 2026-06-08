به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، زهرا کریمیان دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مدیریت سیستم‌ها و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و پیش از این سابقه معاون هماهنگی اداره‌کل امور استان‌ها، ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات در معاونت بیمه و همچنین معاونت امور استان‌ها و مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد.

گفتنی است پیش از این، بشیر عمرانی عهده‌دار این سمت بود.

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