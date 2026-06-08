رحمت‌اله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، به خبرنگار ایلنا گفت: اقدام سازمان تأمین اجتماعی در صدور احکام افزایش حقوق و اعمال مرحله سوم (پایانی) اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، نشانه اهمیت تأمین معیشت جامعه بزرگ بازنشستگی است.

نوروزی افزود: در شرایط کنونی کشور، تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل اثرات وضعیت حال حاضر بر بازار کار و به تبع آن، کاهش بیمه‌پردازی و منابع وصول حق‌بیمه، با سختی‌هایی همراه خواهد بود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار و همزمان اعمال مرحله نهایی متناسب سازی در شرایط کنونی ارزشمند است.

عضو فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی و دولت و مجلس باید تلاش کنند که حقوق بعدی بازنشستگان با احکام جدید صادر شود تا کمکی به ارتقای شرایط معیشتی این قشر گرانقدر باشد.

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