رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتوگو با ایلنا:
تلاش شود حقوق بازنشستگان این ماه افزایش یابد/ اجرای متناسبسازی در تامین اجتماعی ارزشمند است
رحمتاله نوروزی گفت: در شرایط کنونی کشور، تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل اثرات وضعیت حال حاضر بر بازار کار و به تبع آن، کاهش بیمهپردازی و منابع وصول حقبیمه، با سختیهایی همراه خواهد بود.
رحمتاله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، به خبرنگار ایلنا گفت: اقدام سازمان تأمین اجتماعی در صدور احکام افزایش حقوق و اعمال مرحله سوم (پایانی) اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران، نشانه اهمیت تأمین معیشت جامعه بزرگ بازنشستگی است.
نوروزی افزود: در شرایط کنونی کشور، تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل اثرات وضعیت حال حاضر بر بازار کار و به تبع آن، کاهش بیمهپردازی و منابع وصول حقبیمه، با سختیهایی همراه خواهد بود.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار و همزمان اعمال مرحله نهایی متناسب سازی در شرایط کنونی ارزشمند است.
عضو فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی و دولت و مجلس باید تلاش کنند که حقوق بعدی بازنشستگان با احکام جدید صادر شود تا کمکی به ارتقای شرایط معیشتی این قشر گرانقدر باشد.