در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی؛
ابزار نحوه محاسبه مستمری متناسبسازی شده بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ راهاندازی شد
همزمان با صدور احکام افزایش سالانه و متناسبسازی ۱۴۰۵ حدود ۵ میلیون نفر و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی، برای اولین بار و با هدف ارتقای پاسخگویی و شفافسازی و راهنمایی ذینفعان، ابزار نحوه محاسبه مستمری متناسبسازی شده بازنشستگان و مستمریبگیران در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با هدف ارتقای پاسخگویی و شفافسازی و راهنمایی ذینفعان، ابزار نحوه محاسبه مستمری متناسبسازی شده بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و ورود به بخش «مستمریبگیران، قسمت حکم مستمری بگیران،مشاهده حکم افزایش سالیانه» میزان مستمری متناسبسازی شده شخصی خود را به همراه فرمولهای محاسباتی مشاهده کنند.
همچنین مستمریبگیران گرامی از طریق ابزار محاسبه آنلاین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان می توانند جزئیات محاسبات مستمری متناسبسازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایند.
مستمریبگیران بعد از ورود به سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از طریق «منوی مستمریبگیران، بخش خدمات تکمیلی مستمریبگیران،محاسبه مبلغ متناسبسازی برنامه هفتم» از ابزار رسمی ایجاد شده استفاده نمایند.
در این بخش، بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول متناسب سازی در سال ۱۴۰۵، دادههای موثر در محاسبه متناسب سازی و همچنین نحوه محاسبه متناسبسازی را با استفاده از اطلاعات مذکور مشاهده میکنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری ها با بهرهبرداری از این اطلاعات از نحوه اجرای متناسبسازی سال جاری باخبر میشوند.
در صورت هرگونه سوال، ابهام و یا اعتراض به احکام صادره، مستمریبگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://1420.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.
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