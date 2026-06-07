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سه روز تا پایان مهلت ثبت نام وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

سه روز تا پایان مهلت ثبت نام وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
کد خبر : 1795482
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فرآیند ثبت‌نام اینترنتی برای بهره‌مندی از تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی که از ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز شده بود، چهارشنبه ۲۰ خردادماه به پایان خواهد رسید.

به گزارش ایلنا، قرار است امسال، در مجموع به ۳۲۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی در ۱۰ نوبت و به صورت مرحله‌ای پرداخت شود.

براساس آمارها، نزدیک به ۶۶۲ هزار نفر تا صبح امروز (یکشنبه ۱۷خردادماه)، درخواست اینترنتی خود را ثبت کرده‌اند.

بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حداکثر تا پایان روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت درخواست اینترنتی در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمایند.

 

 

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