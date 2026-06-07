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تجمع بازنشستگان کارگری در شوش و رشت/ قانون اجرا شود

تجمع بازنشستگان کارگری در شوش و رشت/ قانون اجرا شود
کد خبر : 1795354
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بازنشستگان کارگری شوش و رشت در مقابل اداره تامین اجتماعی جمع شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۱۷ خرداد ماه)، جمعی از بازنشستگان کارگری شهرستان شوش و رشت، با حضور مقابل اداره تامین اجتماعی، به مستمری ناچیز و عدم رفع مشکلات درمان خود اعتراض کردند. 

بازنشستگان خواهان اجرای ضریب افزایش متناسب‌سازی (به مانند دوسال گذشته)، افزایش مزایا، بازگشت مزایای بازماندگان و لحاظ شدن قانون در احکام سال ۱۴۰۵ شدند. 

بازنشستگان شوش می‌گفتند؛ خواهان استقلال سازمان تامین اجتماعی درقالب سه جانبه گرایی و خروج مدیران دولتی از مدیریت آن و شرکتهای شستا و پرداخت بدهی دولت به سازمان هستیم.

 

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