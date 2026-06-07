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جدیدترین آمار مراجعه کارگران به مراکز درمانی تامین اجتماعی

جدیدترین آمار مراجعه کارگران به مراکز درمانی تامین اجتماعی
کد خبر : 1795338
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مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته خدمات قابل توجهی را به جمعیت تحت پوشش خود و سایر احاد جامعه ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ با ۴۰۸ مرکز درمانی ملکی، به مراجعین خود خدمات درمانی در دو بخش سرپایی و بستری ارائه نموده است. 

بر همین اساس، خدمات بستری از طریق ۸۰ مرکز که شامل ۷۵ بیمارستان و ۵ مرکز جراحی محدود می‌شود، در اختیار بیمه شدگان قرار گرفته است. 

تعداد ۱۵۲ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۵۱ مورد مراجعه جهت دریافت خدمات سرپایی در سال ۱۴۰۴ به مراکز درمانی ملکی صورت گرفته است، که از این تعداد ۶۹ میلیون و ۶۴۳ هزار و یک مورد از مراجعات مربوط به ویزیت پزشکان بوده است. به طوری که ۷۵ درصد ویزیت پزشک عمومی، ۲۰ درصد ویزیت پزشک متخصص و ۵ درصد ویزیت دندانپزشک بوده است. 

همچنین، تعداد ۸۲ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۱۵۰ مورد مراجعات مربوط به خدمات تشخیصی‌‌‌‌‌‌ و درمانی است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳.۴ درصد افزایش داشته است. 

‌‌‌‌از تعداد کل مراجعات سرپایی ۹۸.۷ درصد مشمول بیمه تامین اجتماعی، ۰.۲ درصد بیمه سلامت و ۱.۲ درصد مشمول سایر بیمه‌ها و بیماران آزاد بوده‌اند. 

تعداد تخت فعال در مراکز بستری اعم از بیمارستان و مراکز جراحی محدود، از ۹۳۶۴ تخت در سال ۱۴۰۳ به ۹۵۳۰ تخت فعال در سال ۱۴۰۴ رسیده است که ۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

تعداد ۹۰۵ هزار و ۷۰۹ بیمار در بخش‌های بستری مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی، تحت درمان قرار گرفته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایشی حدود ۰.۵ درصد را نشان می‌دهد. 

درصد اشغال تخت با کاهش ۲ درصد و درصد سزارین و تعداد اعمال جراحی در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی، به ترتیب با افزایش ۱.۴ و ۳.۲ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ همراه بوده است. 

شاخص در هزار مرگ و میر در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳، با افزایش ۰.۱ در ۱۰۰۰ از ۱۰.۸ در ۱۰۰۰ به ۱۰.۹ در ۱۰۰۰ نفر رسیده است. 

مجموع زایمان‌ها درسال ۱۴۰۴، برابر با ۹۵ هزار و ۸۹۵ مورد بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ کاهش ۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

 

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