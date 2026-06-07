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در گفت‌وگو با یک عضو کانونعالی بازنشستگان مطرح شد؛

تکذیب افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی!

تکذیب افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی!
کد خبر : 1795323
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گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از انتشار شایعاتی مبنی بر جلسه احتمالی نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی  با محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور)، برخی رسانه‌ها از احتمال افزایش بیست درصدی مستمری‌بگیران کارگری نوشتند. 

پرویز احمدی پنجکی (عضو هیات مدیره کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی) با اشاره به شایعات مطرح شده  اظهار کرد: ما امروز (یکشنبه) دیداری با آقای سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با همین موضوعات (اعمال افزایش حقوق و درج در احکام و بحث متناسب‌سازی) داریم که البته امیدواریم قانون در ارتباط با ما اجرا شود.

وی افزود: شایعات مطرح شده در ارتباط با رقم افزایش و افزایش بیست درصدی کذب است و ما از حقوق قانونی بازنشستگان عقب نخواهیم نشست؛ ادعاها درباره جلسه مذکور نیز صحیح نیست. امیدواریم دولت نیز هرچه سریع‌تر افزایش حقوق قانونی ما بازنشستگان کارگری را اعمال کند.

پنجکی ادامه داد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به اندازه مصوبات شورایعالی کار، یعنی همان 60 درصد و 45 درصد افزایش خواهد یافت. امیدواریم این افزایش در خرداد اعمال شود. 

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