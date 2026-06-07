بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با ایلنا، از عدم صدور احکام حقوقی انتقاد کردند.

بازنشستگان می‌گویند: تامین اجتماعی بارها اعلام کرد احکام جدید تا قبل از پانزدهم خرداد بارگذاری می‌شود و قابل رویت است؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ امروز هفدهم خرداد است و هنوز خبری از احکام نیست!

بازنشستگان از تاخیر طولانی انتقاد دارند و می‌گویند: سه ماه است منتظر اجرای قانون هستیم؛ چرا دولت و رئیس جمهور فکری به حال ما نمی‌کند؟ ما با حقوق سال قبل، زندگی می‌کنیم و قادر به تامین نیمی از هزینه‌های خانواده هم نیستیم.

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