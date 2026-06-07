بازنشستگان در تماسهای مکرر: چرا احکام حقوقی صادر نمیشود؟!
بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد دارند که چرا علیرغم وعدههای مکرر برای صدور احکام تا قبل از پانزدهم خرداد، هنوز این احکام بارگذاری نشده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماسهای مکرر با ایلنا، از عدم صدور احکام حقوقی انتقاد کردند.
بازنشستگان میگویند: تامین اجتماعی بارها اعلام کرد احکام جدید تا قبل از پانزدهم خرداد بارگذاری میشود و قابل رویت است؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ امروز هفدهم خرداد است و هنوز خبری از احکام نیست!
بازنشستگان از تاخیر طولانی انتقاد دارند و میگویند: سه ماه است منتظر اجرای قانون هستیم؛ چرا دولت و رئیس جمهور فکری به حال ما نمیکند؟ ما با حقوق سال قبل، زندگی میکنیم و قادر به تامین نیمی از هزینههای خانواده هم نیستیم.