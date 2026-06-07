به گزارش خبرنگار ایلنا، بازرس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرده‌ «یکشنبه جلسه‌ای حساس و تعیین‌کننده با حضور کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس‌جمهور جناب آقای عارف، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از اعضای کانون عالی بازنشستگان و کانون تهران برگزار می‌شود. در این جلسه درباره بودجه، مزایای حقوق و معیشت بازنشستگان گفت‌وگو و تصمیم‌گیری خواهد شد.»

به گفته آراسته مهر، افزایش حق عائله‌مندی و حق اولاد و همچنین افزایش حق مسکن از مطالبات بازنشستگان در این نشست است.

گفتنی‌ست بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار برخورداری از حق مسکن سه میلیون تومان و مزایای مزدی مشابه شاغلان هستند.

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