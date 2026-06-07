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برگزاری یک نشست برای تصمیم‌گیری درباره مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی/ جلسه‌ای با عارف

برگزاری یک نشست برای تصمیم‌گیری درباره مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی/ جلسه‌ای با عارف
کد خبر : 1795211
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امروز نشستی برای تصمیم‌گیری درباره مزایای بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازرس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرده‌ «یکشنبه جلسه‌ای حساس و تعیین‌کننده با حضور کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاون اول  رئیس‌جمهور جناب آقای عارف، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از اعضای کانون عالی بازنشستگان و کانون تهران برگزار می‌شود. در این جلسه درباره بودجه، مزایای حقوق و معیشت بازنشستگان گفت‌وگو و تصمیم‌گیری خواهد شد.»

به گفته آراسته مهر، افزایش حق عائله‌مندی و حق اولاد و همچنین افزایش حق مسکن از مطالبات بازنشستگان در این نشست است.

گفتنی‌ست بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار برخورداری از حق مسکن سه میلیون تومان و مزایای مزدی مشابه شاغلان هستند. 

 

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