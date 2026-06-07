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مرگ یک کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط در قائم شهر

مرگ یک کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط در قائم شهر
کد خبر : 1795199
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روز گذشته، یک کارگر نصاب کولر بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

به گزارش ایلنا، حادثه روز گذشته (۱۶ خردادماه) زمانی اتفاق افتاد که یک کارگر ۴۴ساله حین انجام کار نصب کولر اسپیلت از ارتفاع طبقه سوم یک ساختمان در محدوده جمنان (سه‌راه قصابی) قائم شهر در استان مازندران، ناگهان به پایین سقوط می‌کنند و بر اثر برخورد به کف خیابان جان خود را از دست داد. 

گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه، پس از رفع خطر سقوط کولر معلق در ارتفاع، پیکر کارگر متوفی با هماهنگی‌های لازم تحویل عوامل سازمان آرامستان شهرداری شد.

 

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