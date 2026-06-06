خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شوخی ساده جان کارگر را گرفت!/ مرگ بر اثر سقوط در استخر ذخیره آب کارخانه

شوخی ساده جان کارگر را گرفت!/ مرگ بر اثر سقوط در استخر ذخیره آب کارخانه
کد خبر : 1794884
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر بر اثر غرق شدن در استخر ذخیره آب یکی از واحد‌های صنعتی بروجن، جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، یک کارگر حدود ۲۵ ساله با سقوط در استخر ذخیره آب در یکی از واحد‌های صنعتی شهر بروجن استان چهار محال بختیاری، دچار حادثه غرق شدگی شد و جان باخت. 

امیر انتظامی‌نیا (فرمانده انتظامی بروجن) در تشریح جزئیات این خبر گفته است؛ ۴ نفر از همکاران این کارگر ۲۵ساله در اقدامی که ظاهراً جنبه شوخی داشته، وی را به داخل یک استخر آب می‌اندازند اما این اقدام ناگهانی که ظاهراً بدون قصد قبلی انجام شده، به فاجعه‌ای دلخراش تبدیل شد و کارگر جوان جان خود را از دست داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی