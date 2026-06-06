شوخی ساده جان کارگر را گرفت!/ مرگ بر اثر سقوط در استخر ذخیره آب کارخانه

به گزارش ایلنا، یک کارگر حدود ۲۵ ساله با سقوط در استخر ذخیره آب در یکی از واحد‌های صنعتی شهر بروجن استان چهار محال بختیاری، دچار حادثه غرق شدگی شد و جان باخت.

امیر انتظامی‌نیا (فرمانده انتظامی بروجن) در تشریح جزئیات این خبر گفته است؛ ۴ نفر از همکاران این کارگر ۲۵ساله در اقدامی که ظاهراً جنبه شوخی داشته، وی را به داخل یک استخر آب می‌اندازند اما این اقدام ناگهانی که ظاهراً بدون قصد قبلی انجام شده، به فاجعه‌ای دلخراش تبدیل شد و کارگر جوان جان خود را از دست داد.

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