مرگ یک کارگر سردشتی با دستگاه کولتیواتور
کارگری که در زمین کشاورزی مشغول کار با دستگاه کولتیواتور بود، طی یک حادثه شغلی جان خودرا از دست داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگر یک زمین کشاورزی در منطقه کوهستانی و روستایی سردشت استان آذربایجان غربی که مشغول کار با دستگاه کولتیواتور بود، طی یک حادثه شغلی جان خود را ازدست داد.
از قرار معلوم، کارگر حادثه دیده محمد رسول جیلو نام دارد. او مشغول آمادهسازی زمین برای کشت بود که ناگهان حین کار بر اثر بیاحتیاطی با تیغه دستگاه برخورد میکند و جان خود را از دست میدهد.