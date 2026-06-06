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بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاهی: چرا با تجمع اساتید دانشگاه فرهنگیان برخورد شد؟

بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاهی: چرا با تجمع اساتید دانشگاه فرهنگیان برخورد شد؟
کد خبر : 1794837
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کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در محکومیت برخورد با استادان تربیت معلم در جریان تجمع دهم خرداد ماه این اساتید مقابل وزارت آموزش و پرورش، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در محکومیت برخورد با استادان تربیت معلم در جریان تجمع دهم خرداد ماه این اساتید مقابل وزارت آموزش و پرورش، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه به برخورد با تجمع اعتراضی اساتید اخراجی دانشگاه فرهنگیان، اعتراض شده و از وزارت آموزش و پرورش درخواست شده به این موضوع رسیدگی شود.

شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران (واحد دانشگاه فرهنگیان) تاکید کرده باید حرمت و شان اساتید حفظ و با متخلفان برخورد شود. 

گفتنی است، بیش از ۳۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، ماه‌هاست اخراج شده‌اند و به گفته خودشان حدود ۱۰ ماه است که کلیه حقوق و مزایای‌شان قطع شده است.

 آنها بارها به اخراج  غیرقانونی خود اعتراض کرده‌اند و علیرغم گرفتن تاییدِ حقانیت اعضای هیئت علمی از سوی مراجع مختلف قانونی و تمام اسناد و مدارک مثبت به نفع اساتید، تاکنون رئیس دانشگاه فرهنگیان و وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون استنکاف کرده و بر تضییع حقوق اساتید پافشاری می‌کنند.

این اساتید روز دهم خرداد، تجمعی ترتیب دادند که در آن با برخورد نامناسب مواجه شدند. 

 

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