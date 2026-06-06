بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاهی: چرا با تجمع اساتید دانشگاه فرهنگیان برخورد شد؟
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در محکومیت برخورد با استادان تربیت معلم در جریان تجمع دهم خرداد ماه این اساتید مقابل وزارت آموزش و پرورش، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در محکومیت برخورد با استادان تربیت معلم در جریان تجمع دهم خرداد ماه این اساتید مقابل وزارت آموزش و پرورش، بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه به برخورد با تجمع اعتراضی اساتید اخراجی دانشگاه فرهنگیان، اعتراض شده و از وزارت آموزش و پرورش درخواست شده به این موضوع رسیدگی شود.
شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران (واحد دانشگاه فرهنگیان) تاکید کرده باید حرمت و شان اساتید حفظ و با متخلفان برخورد شود.
گفتنی است، بیش از ۳۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، ماههاست اخراج شدهاند و به گفته خودشان حدود ۱۰ ماه است که کلیه حقوق و مزایایشان قطع شده است.
آنها بارها به اخراج غیرقانونی خود اعتراض کردهاند و علیرغم گرفتن تاییدِ حقانیت اعضای هیئت علمی از سوی مراجع مختلف قانونی و تمام اسناد و مدارک مثبت به نفع اساتید، تاکنون رئیس دانشگاه فرهنگیان و وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون استنکاف کرده و بر تضییع حقوق اساتید پافشاری میکنند.
این اساتید روز دهم خرداد، تجمعی ترتیب دادند که در آن با برخورد نامناسب مواجه شدند.