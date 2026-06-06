آغاز شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی +جزئیات

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش (معاون امور اقتصادی و رفاه وزارت کار) با اعلام خبر شارژ مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از جمعه شب، گفت: مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از جمعه پانزدهم خرداد آغاز و حساب سرپرستان خانوارهای با اتتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ خواهد شد.

وی افزود: از روز ۲۰ خرداد حساب خانوارهای با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از روز ۲۵ خرداد با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.

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