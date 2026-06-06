به گزارش ایلنا، در پی انتشار گفتگویی در یکی از رسانه‌ها با علاالدین ازوجی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری)، محمدرضا انتظاریان، از فعالان حقوق بازنشستگان فرهنگی خراسان شمالی طی نامه‌ای از ضرورت حل مسائلی مانند همسان‌سازی، شرکت‌های تابعه صندوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت.

در متن این نامه آمده است:

مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام و احترام؛

مصاحبه‌های اخیر جنابعالی در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نحوه صدور احکام، وضعیت بیمه تکمیلی درمان، دارایی‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق و همچنین انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری، پرسش‌ها و نگرانی‌های فراوانی را در میان بازنشستگان کشور ایجاد کرده است.

ما بازنشستگان کشوری یادآور می‌شویم که صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً یک دستگاه اداری نیست. این صندوق با کسور بازنشستگی پرداخت‌شده از حقوق کارکنان طی ده‌ها سال خدمت شکل گرفته و توسعه یافته است. بخش مهمی از دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌ها و اموال صندوق از محل همین منابع تأمین شده است.

بر این اساس، بازنشستگان صرفاً دریافت‌کننده حقوق نیستند؛ بلکه ذی‌نفعان اصلی و صاحبان حقوق مکتسبه و سرمایه‌های بین‌نسلی صندوق محسوب می‌شوند.

از همین رو، حق دارند از تمامی تصمیمات مؤثر بر دارایی‌ها، منابع، تعهدات و ساختار صندوق آگاه باشند و درباره سرنوشت سرمایه‌هایی که حاصل یک عمر خدمت آنان است، پرسشگری و مطالبه‌گری کنند.

شفافیت احکام؛ مطالبه‌ای قانونی و غیرقابل چشم‌پوشی

اظهارات اخیر مبنی بر اینکه برخی مؤلفه‌های دوران اشتغال در احکام بازنشستگی موضوعیت ندارند، نتوانسته است ابهامات موجود را برطرف کند.

بازنشستگان حق دارند بدانند:

حقوق آنان دقیقاً بر اساس چه فرمول و محاسباتی تعیین شده است؛

متناسب‌سازی حقوق‌ها بر چه مبنایی اجرا شده است؛

هر یک از افزایش‌ها چگونه محاسبه شده‌اند؛

و اجزای تشکیل‌دهنده احکام حقوقی آنان چیست.

شفافیت احکام، یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه لازمه پاسخ‌گویی اداری، احترام به حقوق شهروندی و اجرای اصول شفافیت در نظام اداری کشور است.

بیمه تکمیلی؛ ضرورت پاسخ‌گویی شفاف

بازنشستگان کشور همچنان با پرسش‌های فراوانی درباره کیفیت خدمات بیمه تکمیلی، نحوه اجرای تعهدات، میزان پوشش هزینه‌های درمانی و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات مواجه‌اند.

در شرایطی که هزینه‌های درمان بخش مهمی از زندگی بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده است، انتظار می‌رود صندوق گزارش‌های شفاف و مستند درباره وضعیت قراردادها، تعهدات و عملکرد بیمه تکمیلی ارائه کند.

دارایی‌های صندوق؛ حق دانستن بازنشستگان

بازنشستگان کشور خواهان انتشار شفاف اطلاعات مربوط به: شرکت‌های تابعه صندوق؛ هلدینگ‌های اقتصادی؛ میزان سود و زیان سرمایه‌گذاری‌ها؛ارزش دارایی‌ها؛ نحوه اداره شرکت‌ها و عملکرد مالی مجموعه‌های وابسته هستند.

این اطلاعات متعلق به صاحبان اصلی صندوق است و نباید در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

انتقال صندوق فولاد؛ ضرورت شفاف‌سازی کامل

اظهارات جنابعالی درباره انتقال صندوق فولاد و استمرار فعالیت دارایی‌های آن در قالب هلدینگ مستقل، اگرچه بخشی از نگرانی‌ها را پاسخ داده است، اما همچنان ابهامات فراوانی باقی مانده است.

بازنشستگان کشوری حق دارند بدانند آثار مالی این انتقال چیست؛

تعهدات احتمالی صندوق فولاد چه تأثیری بر منابع صندوق بازنشستگی کشوری خواهد داشت؛

چه تضمینی برای صیانت از حقوق بازنشستگان کشوری وجود دارد؛

و چرا صاحبان اصلی صندوق در چنین تصمیمات مهمی نقشی ندارند.

حق مشارکت بازنشستگان در اداره صندوق

پرسش اساسی این است:

اگر سرمایه‌های صندوق از محل کسور پرداختی کارکنان و بازنشستگان شکل گرفته است، چرا بازنشستگان در تصمیمات کلان صندوق سهمی در نظارت و مشارکت ندارند؟

ما خواستار ایجاد سازوکار قانونی برای حضور نمایندگان منتخب بازنشستگان در فرآیندهای نظارتی، مشورتی و تصمیم‌سازی صندوق هستیم.

مطالبات مشخص

۱. انتشار عمومی و شفاف جزئیات احکام حقوقی و نحوه محاسبه متناسب‌سازی.

۲. ارائه گزارش کامل درباره وضعیت بیمه تکمیلی و تعهدات درمانی بازنشستگان.

۳. انتشار فهرست دارایی‌ها، شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق.

۴. ارائه گزارش سالانه سود و زیان شرکت‌های تابعه و عملکرد اقتصادی صندوق.

۵. انتشار گزارش جامع آثار مالی و حقوقی انتقال صندوق فولاد.

۶. ایجاد بستر قانونی برای حضور نمایندگان منتخب بازنشستگان در ساختارهای نظارتی صندوق.

۷. استقرار نظام دائمی شفافیت و پاسخ‌گویی در برابر بازنشستگان.

سخن پایانی

جامعه بازنشستگان کشور اعلام می‌کند که پاسخ‌های کلی، غیرمستند و فاقد جزئیات کافی، نمی‌تواند ابهامات موجود را برطرف کند.

انتظار ما ارائه گزارش‌های دقیق، قانونی، مستند و قابل راستی‌آزمایی درباره تمامی موضوعات مطرح‌شده است.

بدیهی است در صورت استمرار ابهام و عدم پاسخ‌گویی شفاف، بازنشستگان کشوری حق قانونی خود می‌دانند که از تمامی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین کشور، از جمله مراجعه به نهادهای نظارتی، مراجع قضایی، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و سایر ابزارهای قانونی و مدنی مطالبه‌گری برای دفاع از حقوق خویش استفاده کنند‌.

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