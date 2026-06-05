کارگران ورزشگاه میزبان جام جهانی آمریکا در آستانه اعتصاب
بیش از دو هزار کارگر شاغل در ورزشگاه «سوفای» لسآنجلس، یکی از اصلیترین ورزشگاههای میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در آستانه آغاز مسابقات برای صدور مجوز اعتصاب رأیگیری میکنند؛ اقدامی که میتواند بر برگزاری نخستین دیدارهای این رقابتها تأثیر بگذارد
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، کارکنان ورزشگاه «سوفای» در شهر اینگلوود ایالت کالیفرنیا از روز پنجشنبه رأیگیری درباره صدور مجوز اعتصاب را آغاز کردند. این رأیگیری تنها یک هفته پیش از آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در این ورزشگاه برگزار میشود.
حدود دو هزار نفر از کارکنان بخشهای خدماتی و پذیرایی ورزشگاه شامل آشپزها، صندوقداران، متصدیان فروش مواد غذایی، پیشخدمتها، بارمنها و نیروهای خدماتی تحت پوشش اتحادیه «یونایت هیر لوکال ۱۱» قرار دارند. این اتحادیه اعلام کرده مذاکرات مزدی و قراردادی با شرکت «لجندز گلوبال» که مسئول ارائه خدمات غذایی و رفاهی ورزشگاه است، به بنبست رسیده است.
اتحادیه کارگری خواستار افزایش دستمزدها، جلوگیری از برونسپاری مشاغل، محدود کردن جایگزینی نیروی انسانی با فناوریهای خودکار و تضمین امنیت شغلی کارکنان است. همچنین کارگران نسبت به درخواست فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) برای دریافت اطلاعات شخصی از جمله شماره تأمین اجتماعی، اثر انگشت و برخی اطلاعات هویتی جهت صدور مجوز فعالیت در جریان مسابقات اعتراض کردهاند.
یکی دیگر از محورهای اعتراض کارکنان، نگرانی از حضور مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی است. اتحادیه کارگری اعلام کرده بسیاری از کارکنان و خانوادههای آنان مهاجر هستند و حضور مأموران مهاجرت میتواند فضای ناامنی و نگرانی برای کارگران و تماشاگران ایجاد کند.
براساس برنامهریزی انجامشده، ورزشگاه سوفای میزبان هشت مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ از جمله دیدار افتتاحیه تیم ملی آمریکا برابر پاراگوئه در ۱۲ ژوئن خواهد بود. اتحادیه هشدار داده در صورت شکست مذاکرات، احتمال برگزاری اعتصاب همزمان با آغاز رقابتها وجود دارد.
در مقابل، شرکت «لجندز گلوبال» اعلام کرده همچنان به مذاکرات با حسن نیت ادامه میدهد و امیدوار است پیش از آغاز مسابقات به توافقی عادلانه با اتحادیه دست یابد.
این مناقشه کارگری در حالی رخ میدهد که لسآنجلس خود را برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ و همچنین بازیهای المپیک ۲۰۲۸ آماده میکند و هرگونه اعتصاب در یکی از مهمترین ورزشگاههای این شهر میتواند چالشهایی عملیاتی و اجرایی برای برگزارکنندگان مسابقات ایجاد کند.