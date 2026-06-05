انتقاد بازنشستگان: حذف آزمایش ویتامین D از پوشش بیمه؟!
بازنشستگان تامین اجتماعی از حذف آزمایش ویتامین D از پوشش بیمه انتقاد کردند.
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعغی در تماس با ایلنا، از حذف آزمایش ویتامین D از پوشش بیمه و الزام به پرداخت فرانشیز انتقاد کردند.
آنها گفتند: افراد سالمند جامعه که همان بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش صندوقهای بیمهای هستند، باید مرتباً نسبت به انجام آزمایش ویتامین D اقدام کنند که بعد از حذف پوشش بیمهای این آزمایش، مشکل ایجاد شده است.
به گفته بازنشستگان، هزینه آزمایش ویتامین D در سال گذشته با پوشش بیمه پایه، ۱۸۱ هزار تومان بود اما امسال این رقم به ۳۵۶ هزار تومان رسیده است.
آنها افزودند: بازنشستگانی که بیمه تکمیلی دارند، باید برای انجام این آزمایش؛ فرانشیز پرداخت کنند. در این شرایط بد اقتصادی، آیا بازنشستهای که برای بیمه تکمیلی هزینه مضاعف میکند، توان پرداخت فرانشیز را دارد؟ چرا پرداخت از جیب بازنشستگان مدام افزایش مییابد و سلامت آنها بیشتر از قبل در معرض خطر قرار میگیرد؟!