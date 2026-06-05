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وزارت نفت شمول مزایای مزدی را افزایش داد؛

خبر خوش برای رانندگان استیجاری

خبر خوش برای رانندگان استیجاری
کد خبر : 1794460
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رانندگان «استیجاری» و مشاوران ساعتی مشمول مصوبات شورای فرهنگی «وزارت نفت» شدند‌.

به گزارش ایلنا، رانندگان «استیجاری» و مشاوران ساعتی مشمول مصوبات شورای فرهنگی «وزارت نفت» شدند‌.

بر پایه مصوبات بیستمین جلسه شورای فرهنگی وزارت نفت؛ مصوبات شورای فرهنگی به کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین، مدت موقت، ارکان ثالث، مشاوران ساعتی و رانندگان خودروهای استیجاری صنعت نفت اختصاص خواهد یافت.

برای مثال، مزایایی مانند بن خواربار یا پاداش های مناسبتی به همه کارکنان از جمله رانندگان استیجاری اختصاص خواهد یافت.  

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