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پاسخ به یک سوال مهم؛

آیا پاداش و اضافه کار در محاسبه سنوات کارگران در نظر گرفته می‌شود؟

آیا پاداش و اضافه کار در محاسبه سنوات کارگران در نظر گرفته می‌شود؟
کد خبر : 1793915
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قانون ملاک محاسبه سنوات کارگران را مزد در ساعات عادی کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از سوالات کارگران در ارتباط با محاسبه سنوات این است: آیا پاداش تولید و اضافه کار هم ملاک محاسبه سنوات هستند؟

به این سوال، باید مطابق قانون جواب داد؛  قانوناً اگر پاداش افزایش تولید، طبق قرارداد پرداخت گردد، جزء مزد نیست و مبنای محاسبه سنوات قرار نمی‌گیرد؛  اما پاداش تولید (یا پورسانت ها) که بدون اخذ تاییدیه از وزارت کار پرداخت می‌گردند، جزء مزد محسوب شده و ماخذ محاسبه سنوات (مزایای پایان کار) نیز قرار می‌گیرند. 

همینطور مبلغ فوق العاده اضافه کار، اگر در قبال انجام کار اضافی پرداخت شده باشد، جزء مزد محسوب نمی‌شود و مبنای محاسبه سنوات قرار نمی‌گیرد. 

اما مبلغ اضافه کار (که به صورت ثابت پرداخت می‌‌شود) چون در قبال انجام کار در زمان عادی کار پرداخت شده است، لذا جزء مزد محسوب می‌گردد و ماخذ محاسبه سنوات نیز قرار می‌گیرد.

 

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