کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری بیانیه داد؛
هشدار بابت بروز یک فاجعه انسانی بزرگ در کوبا
ITUC اعلام کرد: در زمانی که کارگران در کوبا در حال حاضر با کمبود شدید انرژی، غذا، دارو و کالاهای اساسی مواجه هستند، تحریمها و محدودیتهای بیشتر خطر ایجاد یک بحران انسانی دیگر را به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، تشکل بینالمللی کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) خواستار اقدام بینالمللی برای رسیدگی به خطرات فزاینده انسانی در کوبا پس از تشدید تحریمهای ایالات متحده، از جمله محاصره سوخت، شده است.
این تشکل جهانی کارگری اعلام کرده است:
«در زمانی که کارگران در کوبا در حال حاضر با کمبود شدید انرژی، غذا، دارو و کالاهای اساسی مواجه هستند، تحریمها و محدودیتهای بیشتر خطر ایجاد یک بحران انسانی دیگر را به همراه دارد. کوبا برای ۹۰ درصد از انرژی خود به نفت متکی است و ذخایر آن در سطوح بسیار پایینی قرار دارد.
طبق گزارشهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) و سازمان بهداشت جهانی، محاصره انرژی در حال ایجاد یک بحران انسانی جدی، به ویژه در سیستم بهداشت و درمان است: خاموشیهایی که تا ۲۰ ساعت طول میکشند، بیمارستانها را مجبور به تعلیق عملیات غیر اضطراری کردهاند. کمبود سوخت، خدمات آمبولانس را محدود کرده و دسترسی به مراقبتهای ویژه را به تأخیر میاندازد. بیش از یکصدهزار بیمار، از جمله ۱۱۰۰۰ کودک، در انتظار جراحیهایی هستند که به دلیل قطع برق و کمبود سوخت به تأخیر افتادهاند. مرگ و میر نوزادان به دلیلعدم وجود منبع برق پایدار برای تأمین انرژی تجهیزات نجاتبخش، دو برابر شده است. مراقبتهای درمانی برای نزدیک به پنج میلیون نفر مبتلا به بیماریهای مزمن، از جمله ۱۶۰۰۰ بیمار رادیوتراپی و ۱۲۰۰۰ بیمار شیمیدرمانی، تضمین نمیشود.
درست در اول ماه می، یعنی روز جهانی کارگر، دولت ترامپ تحریمهای فراسرزمینی را گسترش داد که افراد، شرکتها و سازمانهایی را که در تجارت یا همکاری با کوبا، به ویژه در بخشهای انرژی، معدن، دفاع و امنیت، فعالیت دارند، هدف قرار میدهد. این اقدامات بیش از شش دهه تحریمهای اقتصادی را تشدید میکند و کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری به شدت آن را محکوم میکند.
غیرنظامیان و کارگران هرگز نباید هزینه درگیریهای ژئوپلیتیکی و تصمیمات سیاسی یکجانبه را بپردازند. تشدید تحریمها علیه کوبا تأثیر مستقیم و منفی بر کارگران دارد، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی را تضعیف میکند و رنج اجتماعی را افزایش میدهد.
وضعیت غیرقابل تحمل است. مردم کوبا حق دارند با عزت و کرامت، فارغ از اقداماتی که به رفاه اقتصادی و اجتماعی آنها آسیب میرساند، زندگی و کار کنند. آینده کوبا باید آزادانه توسط مردم کوبا و با احترام کامل به حقوق اساسی آنها تعیین شود. ما خواستار گفتگو، همبستگی بینالمللی و احترام به قوانین بینالمللی برای محافظت از صلح، حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در منطقه هستیم.
ما نمیتوانیم خطر یک فاجعه انسانی دیگر را بپذیریم. مردم نیازمند نمیتوانند منتظر کمکهای نجاتبخش باشند. اکنون تلاشهای فوری و هماهنگ برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط مورد نیاز است.
ما (ITUC) از دولتها میخواهیم اقداماتی را که تنشها را بیشتر تشدید میکند، رد کنند و از همکاریهای بینالمللی با هدف تضمین دسترسی به انرژی، مراقبتهای بهداشتی، غذا و خدمات ضروری برای مردم کوبا حمایت کنند.»