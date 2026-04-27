در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
ظرفیت بالای اشتغالزایی معادن شن و ماسه/ جوانان را دریابید!
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان گلستان، با اشاره به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این استان در حوزه تولید شن و ماسه، بر لزوم بهرهبرداری کامل از این توانمندیها برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار تاکید کرد.
جواد مرگدرینژاد با بیان اینکه استان گلستان از نظر منابع طبیعی در حوزه شن و ماسه از جایگاه ویژهای برخوردار است، به ایلنا گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از این ظرفیتها به دلایل مختلف، آنطور که باید مورد استفاده قرار نگرفته است. این امر نه تنها مانع از پیشرفت اقتصادی منطقه میشود، بلکه فرصتهای شغلی فراوانی را نیز از جوانان استان سلب میکند.
مرگدرینژاد در ادامه به برخی از مشکلات اساسی که تولیدکنندگان این بخش با آن روبرو هستند، اشاره کرد و گفت: مهمترین چالشها شامل موانع اداری و بوروکراتیک در اخذ مجوزها، نوسانات شدید در قیمت مواد اولیه و حمل و نقل و همچنین کمبود برخی تجهیزات بهروز و استاندارد است. این مشکلات موجب شده تا تولیدکنندگان با سختیهای فراوانی روبرو شوند و نتوانند با تمام توان در عرصه تولید فعالیت کنند.
وی با ربط دادن این مسائل به شعار سال مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی افزود: توسعه و شکوفایی صنعت شن و ماسه در استان گلستان، گامی مؤثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. با رفع موانع و حمایت از تولیدکنندگان، میتوانیم شاهد افزایش چشمگیر تولید، خودکفایی در تأمین مصالح ساختمانی، و البته اشتغالزایی قابل توجه برای جوانان استان باشیم. این مهم، خود به تقویت پایههای امنیت اقتصادی و در نهایت امنیت ملی کمک شایانی خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان گلستان، خواستار همراهی و حمایت جدی مسئولان استانی و کشوری از این صنعت شد و اظهار کرد: رفع مشکلات تولیدکنندگان شن و ماسه و فعالسازی کامل ظرفیتهای تولیدی، نیازمند نگاه ویژه و اقدامات عملیاتی مسئولان است. امیدواریم با تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولتی، شاهد رونق روزافزون این صنعت در استان گلستان باشیم و گامی مؤثر در جهت تحقق شعار سال برداریم.