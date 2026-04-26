در وبینار دبیرکل خانه کارگر با فعالان کارگری بین المللی مطرح شد:
حمایت رئیس موسسه بینالملل کارگران از ایران در جنگ تحمیلی
به گزارش خبرنگار ایلنا، در میانه مراسمات گرامیداشت هفته کارگر و در جریان پیگیریهای تشکلهای کارگری مستقل بینالمللی برای محکومیت حمله اسرائیلی-آمریکایی علیه ایران، بعدازظهر امروز وبینار مجازی علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مرکز با جورج ماوریکوس، رئیس موسسه بین الملل کارگران «IWI» و دبیرکل افتخاری WFTU، برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با هدف اعلام همبستگی تشکل جهانی کارگری IWI با کارگران ایران در جنگ اخیر برگزار شد، علیرضا محجوب در تماس با جورج ماوریکوس اعلام کرد: ما از طرف کلیه کارگران، مردم و خانواده قربانیان جنگ و ایرانیان از مواضع ضد جنگ IWI در این جنگ تحمیلی اخیر تشکر میکنیم. ما از تلاشها و پیام و بیانیه شخص شما (جورج ماوریکوس) تشکر میکنیم.
محجوب افزود: در این شرایط که دشمن آمریکایی و اسراییلی زیرساختهای فولادی و پتروشیمی کشور را تخریب کرده و حدود ۱۳۵ هزار فرصت شغلی را به صورت مستقیم از بین بردند، هر پیامی مایه التیام خاطر ماست.
وی ادامه داد: حمله به تاسیسات برق در برخی بنادر باعث توقف تولید در بسیاری از واحدها شده که میلیونها تن تولید محصولات ما را متوقف کرده است. در چنین شرایطی که ۲۸ میلیارد دلار صادرات کشور متوقف شده، حمایتهای تشکلهای جهانی کارگری از کارگران ایران بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: در اثر این جنگ، صدها هزار شغل دیگر در ایران و کشورهای همسایه ما به خطر افتاده است. با این وجود از همه همدردیهای IWI و تشکلهای زیر مجموعه آن در سراسر جهان تشکر میکنیم. از شخص شما (ماوریکوس) که برای اعتراض به این تجاوز نظامی به سفارتها نیز رفت و آمد کردید، بسیار متشکریم.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما در ایران هفته کارگر را برگزار میکنیم و مراسمات روز کارگر را از یک هفته قبل آغاز میکنیم. ما اکنون در حال برگزاری مراسمات بزرگداشت این هفته هستیم و گفتگو و تقدیر از IWI و مواضع آن، یکی از این برنامههاست.
در ادامه این نشست، جورج ماوریکوس در پاسخ اظهار کرد: ما شهادت آیت الله خامنهای رهبر ایران را در ابتدا به شما فعالان کارگری حاضر در خانه کارگر و کارگران ایران تسلیت میگوییم. ما به سفارت ایران در یونان پیام خود را اعلام و در مراسم بزرگداشت روز کارگر در کشورهای مختلف که تشکلهای اقماری IWI فعال هستند، همبستگی خود را اعلام میکنیم. ما امیدواریم یک همبستگی جهانی در محکومیت جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مجددا در روز کارگر به راه بیفتد.
وی افزود: ما از اتحادیههای کارگری ایتالیا، یونان، و آمریکای لاتین این قول را گرفتیم که در روز کارگر علیه جنگی که امپریالیسم آمریکا علیه ایران به راه انداخته و تجاوزگری و تهدید علیه کوبا اقداماتی در محکومیت این تجاوزات و تهدیدات صورت دهند. البته اگر طرف ایرانی پیشنهادی در این حوزه دارد، حتما استقبال کرده و همان اقدامات را انجام خواهیم داد.
رئیس IWI اضافه کرد: ما یک مصاحبه از آقای محجوب دبیرکل خانه کارگر ایران داشتیم که در شبکههای اجتماعی مرتبط با WFTU و تشکلهای زیرمجموعه آن منتشر کردیم.
در ادامه این نشست، محمد حمزهای نیز با قدردانی از حمایت موسسه بینالمللی اتحادیههای کارگری گفت: ما برای همه فعالان کارگری که در این مجموعه و سایر مجموعههای کارگری و صنفی جهان علیه این حمله امپریالیستی فعالیت کرده و حمایت و موضعگیری کردند، تشکر میکنیم و مطمئن بودیم که شما این حمایت را انجام میدهید.
در پاسخ، جورج ماوریکوس با اعلام اینکه WFTU همواره احترام خاصی برای رهبر دینی مردم ایران آیت الله خامنهای ابراز داشته است، گفت: ما تلاش داریم تا حمایتها از مردم ایران را افزایش دهیم.
در ادامه این نشست، محمدصادق محسنی کبیر (عضو هیات اجرایی خانه کارگر و نایب رییس اتحادیه جهانی کارگران بخش آموزش FISE) گفت: ما با مشاهده رسانهها و اعلام همبستگی اتحادیههای کارگری جهان با مردم مظلوم ایران و کارگران ایرانی در جنگ رمضان، از آنان قدردانیم ولی توقع داریم که ایران که اکنون در خط اول مبارزه با امپریالیسم آمریکا و رژیم کودککش اسرائیل است، دست از حمایت خود بر نداشته و به حمایتهای گسترده خود ادامه دهند.
ماوریکوس در پاسخ به این اظهارنظر، خواستار همکاری بیشتر رسانهای میان بازوهای رسانهای خانه کارگر و موسسه بینالمللی کارگران شد.
در پایان این نشست، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر بار دیگر با تشکر از همراهی WFTU و IWI نسبت به تداوم همکاریهای در جهت همبستگی بینالمللی تشکلهای جهانی با مردم ایران ابراز امیدواری کرد.