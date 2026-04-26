خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار تشکل‌های کارگری و بازنشستگی مازندران با نماینده ولی‌فقیه / تقدیر مدیرکل کار از نقش کارگران در جبهه تولید و جنگ اقتصادی

کد خبر : 1778220
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته کار و کارگر، تشکل‌های کارگری و بازنشسته استان مازندران با همراهی جمعی از مدیران اداره کل کار تعاون ورفاه اجتماعی، با آیت‌الله محمدی لایینی، نماینده ولی‌فقیه در استان، دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، در این دیدار، حسینی شیروانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به جایگاه والای کارگران در پیشبرد اقتصاد کشور گفت: هفته کار و کارگر از پنجم تا ۱۱ اردیبهشت فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام شامخ این قشر تلاشگر و زحمتکش است، کارگرانی که در شرایط جنگی سربازان خط مقدم جبهه تولید و جنگ اقتصادی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار کشور دارند. 

وی با اشاره به اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه مختلف در هفته کار و کارگر استان گفت: امروز در نخستین روز هفته کار و کارگر، با حضور در گلزار شهدای ملامجدالدین، غبارروبی و ادای احترام به شهدا و امامین انقلاب و شهید قائد امام امت انجام شد و تجدید بیعتی دوباره با سومین رهبر انقلاب اسلامی صورت گرفت و اکنون نیز توفیق داریم در محضر شما که پدر معنوی استان هستید، از رهنمودها و توصیه‌های ارزشمندتان بهره‌مند شویم تا چراغ راه خدمت به مردم باشد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران همچنین با قدردانی از ایثارگری‌های نیروهای نظامی و مردمی در جنگ تحمیلی رمضان و سوم تصریح کرد: همه‌جانفشانی‌های نیروهای مقتدر کشور در جنگ‌های تحمیلی اخیر که برای عزت و امنیت مردم فداکاری و دفاع کردند، شایسته تقدیر است. همچنین از حضور پرشور مردم بویژه نقش آفرینی تشکل‌های کارگری در میدان‌ها تشکر میکنم که وفاداری به امام و شهدا و رهبر عزیز و پشتیبانی برای رزمندگان دفاع مقدس را اعلام داشتند. 

این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و مدیران و مسئولان تشکل‌های جامعه کارگری بر هم‌افزایی بیشتر برای ارتقای خدمات به جامعه کارگری و تولید استان تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید