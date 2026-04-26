دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
لزوم رسیدگی به مشکلات زنان کارگر/ بازنشستگان مشکل درمان و معیشت دارند
به گزارش خبرنگارایلنا نصرالله دریابیگی در دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته کارگر و تشکلهای کارگری و بازنشستگان با نماینده ولی فقیه در مازندران، با تأکید بر جایگاه تاریخی و اجتماعی کارگران، اظهار کرد: روز جهانی کارگر تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مطالبات و مسائل جامعه کارگری و توجه به نقش اثرگذار این قشر در توسعه کشور است.
وی افزود: جامعه کارگری مازندران همواره در کنار کارگران و بازنشستگان کشور بوده و پیگیری مطالبات آنان را وظیفه اصلی خود میداند.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، امسال هفته کارگر نسبت به سالهای گذشته شرایط متفاوتی دارد و توجه به امنیت شغلی، معیشت کارگران و رسیدگی به مشکلات زنان کارگر بیش از گذشته اهمیت یافته است.
دریابیگی با اشاره به دغدغههای موجود در واحدهای تولیدی استان، تصریح کرد: برخی کارخانهها به بهانه کمبود مواد اولیه اقدام به کاهش فعالیت یا محدود کردن اشتغال کارگران کردهاند، در حالی که در چنین شرایطی باید سازوکارهای قانونی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران فعال شود.
دریابیگی به مشکلات حوزه درمان و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ناترازی در بخش درمان و بدهیهای سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی، فشار مضاعفی بر جامعه کارگری و بازنشستگان وارد کرده است.
وی افزود: توسعه خدمات درمانی و تجهیز مراکز درمانی استان، باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مردم از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
مسئول کانون بازنشستگان مازندران با بیان اینکه مطالبات بازنشستگان و کارگران همچنان نیازمند پیگیری جدی است، خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی، سطح حقوق و دغدغههای اقتصادی از مهمترین مسائل جامعه کارگری وبازنشستگان کشور به شمار میرود و انتظار میرود مسئولان برای رفع این چالشها برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از برگزاری برنامههای متنوع به مناسبت هفته کارگر خبر داد و گفت: تجمعهای صنفی، گردهمایی بزرگ کارگری و قرائت قطعنامه روز جهانی کارگر، از جمله برنامههایی است که با هدف تجلیل از جایگاه کارگران و اعلام حمایت از مطالبات آنان برگزار خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر نقش جامعه کارگری در حفظ انسجام اجتماعی و حمایت از آرمانهای نظام، اظهار کرد: کارگران و بازنشستگان همواره در صحنه حضور داشتهاند و نقش آنان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور غیرقابل انکار است.