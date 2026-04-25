سخنگوی دولت:
کشور با چالشهایی مانند ناترازی مواجه است/ ما توانایی یافتن راهحل را داریم
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست "زنان در کارزار تولید و کار" به مناسبت هفته کار و کارگر بعدازظهر امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه، با حضور بهروزآذر، معاون رییسجمهور، مهاجرانی، سخنگوی دولت، رضایی، معاون روابط کار وزارت کار، نماینده تشکلهای کارگری در حوزه زنان، خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس و مالکحسینی، معاون اشتغال وزیر کار، برگزار شد.
مهاجرانی در این نشست گفت: بنده بهعنوان فردی که هر روز با مردم در ارتباط بوده و روایتهایی از جنگ، خدمات دولت، آسیبهای وارد شده و همچنین جلوههای شکوه همدلی را بیان میکردهام، بر این باورم که باید از این تجربهها بهره گرفته و به آنها رجوع کنیم. آن بخش مهم، همان «شکوه همدلی» است.
وی ادامه داد: جنگ با تمام قساوت و خشونتی که در ذات خود دارد، در عین حال نیرویی در انسانها ایجاد میکند که آنها را به ایثارگری سوق میدهد. ما در طول این جنگ، شاهد جلوههای والایی از شکوه انسانیت بودهایم.
همواره این تعبیر را به کار میبرم که «کربلای ایران» در میناب شکل گرفت و لازم است که سالها درباره آن روایتگری شود. در کنار این کربلای ایران، میتوانستید عظمت وطندوستی و شکوه انسانیت را مشاهده کنید.
مهاجرانی ادامه داد: انسان چیزی عزیزتر از فرزند خود ندارد، اما والدینی که با پیکرهایی مواجه شده بودند که حتی قابل شناسایی نبود، با استواری در کنار کشور ایستادند و اعلام کردند که امروز ایران برای آنها معنایی فراتر دارد. این مسئله آموزهای بزرگ است. مادری میگفت که نتوانسته فرزندش را شناسایی کند و مادر دیگری بیان میکرد که پدرش برای بازگرداندن فرزندش رفته بود، اما پیکر پدر و دختر را با هم یافتهاند؛ با این حال، همچنان تأکید داشتند که در کنار ایران ایستادهاند و ایران برایشان اهمیت دارد. به نظر میرسد آنچه همه ما باید همواره از آن بهره بگیریم، همین روحیه است.
مهاجرانی گفت: گویی جامعه بهیکباره به بلوغی دست یافت که دیگر تفاوتی نداشت فرد کنار ما به کدام طیف سیاسی تعلق دارد؛ مهم این بود که همه ما برای ایران ایستادهایم. در نتیجه، میزان تحمل، رواداری و مدارا افزایش یافت، حس تعلق ملی تقویت شد و دریافتیم که هرگز نباید به بیگانگان امید بست. بیگانه نمیتواند برای ما امیدآفرین باشد.
سخنگوی دولت گفت: امید، مادر بشریت است و زندگی از آن زاده میشود. بنابراین، این امید را باید از درون خود جستوجو کنیم. آنچه در این دقیقاً ۵۶ روز—که از آغاز جنگ تحمیلی سوم میگذرد—مشاهده شده، روایت امید، خودباوری، رواداری، همبستگی، غرور ملی و یقین به لطف الهی است. با عنایت الهی که همواره شامل حال این سرزمین بوده است، آینده ایران از حال آن بهتر خواهد بود. این سرزمین بارها مورد هجوم قرار گرفته، اسکندر و چنگیز را به خود دیده، وقایع شهریور ۱۳۲۰ را تجربه کرده است، اما همواره با غیرت و استواری سربرآورده است.
وی گفت: دستاوردهایی که بهویژه در روزهای اخیر جنگ مورد هجمه قرار گرفت، در واقع نشاندهنده توانمندیهای این ملت است. پل «بییک» را فرزندان این سرزمین ساختهاند، پژوهشکده پلاسما و لیزر نیز حاصل تلاش همین جوانان است. از اینرو، مراقبت از وطن، کاری زنانه است؛ نه از منظر جنسیت، بلکه از منظر ویژگیهای آن. این وظیفه را باید با روحیهای مراقبتی و مسئولانه انجام داد.
مهاجرانی گفت: امروز، میهن زخمی ما نیازمند مراقبت، امید و نیروی تازه است. بیتردید، این اهداف با برنامههایی که از سوی نهادهای مختلف، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان دنبال میشود، محقق خواهد شد و آیندهای بهتر برای ایران رقم خواهد خورد.
مهاجرانی بیان کرد: نباید فراموش کنیم که ما ملتی هستیم که در بزنگاههای تاریخی توانستهایم سربلند باشیم. لازم میدانم تأکید کنم که پس از حمله مغول نیز ایران به کشوری علمیتر تبدیل شد و حتی مهاجمان را بهسوی تمدن و دانش سوق داد. این تمدن ظرفیت آن را دارد که به لطف خداوند و با تلاش همه عزیزان، از گذشته نیز قدرتمندتر ظاهر شود.
سخنگوی دولت گفت: ضروری است که همه مشکلات را بدون پنهانکاری مطرح کنیم و برای آنها راهحل بیابیم. پنهان کردن مشکلات ما را به نتیجه نمیرساند؛ تنها با پذیرش واقعیت میتوان به راهکار دست یافت. کشور با چالشهایی مانند ناترازی مواجه است—بله، این واقعیت وجود دارد—اما برای آن راهحل نیز خواهیم یافت. صنایع مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی آسیب دیدهاند، اما برای آنها نیز راهکارهایی وجود دارد.
مهاجرانی در پایان گفت: ما توانایی یافتن راهحل را داریم، به شرط آنکه به یاد داشته باشیم باید با رویکردی مادرانه از میهن عزیزمان ایران مراقبت کنیم.