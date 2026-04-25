مصدومیت دو کارگر در آتشسوزی کارخانه «تصفیه روغن شهرضا»
دو کارگر در حادثه آتشسوزی کارخانه تصفیه روغن شهرضا دچار مصدومیت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حادثه آتشسوزی روز چهارشنبه کارخانه تصفیه روغن شهرضای اصفهان، دو کارگر حین خاموش کردن آتش دچار مصدومیت شدهاند که یکی به بیمارستان منتقل شده است.
از سوی منابع رسمی در استان اصفهان گفته میشود که این آتشسوزی از انبار تجهیزات و مواد اولیه و ۲ سوله جنبی کارخانه تصفیه روغن آغاز شده و خسارات قابل توجهی به این واحد تولیدی و یکی از واحدهای همجوار وارد کرده است.