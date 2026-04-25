برگزاری مرحله مقدماتی نهمین دوره مسابقات قرآنی کارگران
اختتامیه و مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی جامعه کارگری، پنج شنبه برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با فرارسیدن هفته کارگر، مرحله مقدماتی نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری با حضور بیش از دو هزار کارگر از سراسر کشور در حال برگزاری است و آیین اختتامیه این رویداد معنوی همراه با تجلیل از نفرات برتر، روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.
حسین فلاح خوشمشرب، دبیر نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری، ضمن تبریک هفته کارگر به تمامی زحمتکشان کشور، از برگزاری مرحله مقدماتی این مسابقات خبر داد و گفت: «این دوره از رقابتها که به یاد شهدای کارگری و گرامیداشت مقام والای رهبر شهید انقلاب نامگذاری شده، با استقبال گسترده جامعه کارگری روبرو شده و هماکنون در سراسر کشور در حال برگزاری است.»
وی افزود: «شرکتکنندگان در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل، مفاهیم قرآن کریم و سایر رشتهها با یکدیگر به رقابت میپردازند. مرحله مقدماتی تا روز پنجشنبه ادامه دارد و در همان روز، آیین اختتامیه با تجلیل از نفرات برتر برگزار میشود.»
دبیر مسابقات با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد تصریح کرد: «ترویج فرهنگ قرآنی، انس بیشتر کارگران با مفاهیم نورانی قرآن و کشف استعدادهای قرآنی در میان قشر زحمتکش کشور از اهداف اصلی این مسابقات است.»
فلاح خوشمشرب در پایان خاطرنشان کرد: «جامعه کارگری همواره پیشگام در عرصههای معنوی و انقلابی بوده و برگزاری چنین مسابقاتی با این حجم از مشارکت، نشاندهنده پیوند عمیق کارگران با قرآن و ارزشهای الهی است. هفته کارگر را به همه کارگران غیور ایران تبریک میگوییم و از تمام دستاندرکاران و حامیان این رویداد بزرگ قرآنی تشکر میکنیم.»