لغو فوری مهلت ۳۰ روزه بیمه بیکاری؛ فرصت دوباره برای جاماندگان!
به گفته یک فعال کارگری، مهلت سی روزه ثبت نام بیمه بیکاری فعلاً لغو شده است.
«محمدرضا فرزعلیان» فعال کارگری در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با مهلت ثبت نام بیمه بیکاری برای بیکارشدگان غیرارادی که در جریان جنگ و بحران اخیر ناخواسته شغل خود را از دست دادهاند؛ گفت: به دلیل اختلالات سامانه روابط کار و مشکلات قطعی اینترنت، از اسفندماه بسیاری از افراد نتوانستند طی مهلت ۳۰ روزه درخواست بیمه بیکاری را ثبت کنند.
وی افزود: خبر خوش اینکه، طبق ابلاغیه جدید تأمین اجتماعی و وزارت کار، مهلت ۳۰ روزه ثبت نام بیمه بیکاری تا اطلاع ثانوی برداشته شد؛ اگر تاریخ بیکاری کارگران قبل از ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ است، نباید نگران از دست رفتن فرصت باشند. در این ابلاغیه، مدت اعتبار این دستورالعمل تا آخرین روز اردیبهشتماه است.
فرزعلیان ادامه داد: بنابراین برای ثبت نام بیمه بیکاری، نیاز به مراجعه حضوری نیست و زمان پیگیری پروندهها تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تمدید شده است.
این فعال کارگری تاکید کرد: این مصوبه برای افرادی است که به دلیل اختلال سایت موفق به ثبتنام نشده بودند و حالا میتوانند با خیال راحتتر اقدام کنند.