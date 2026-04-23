دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
هفته کارگر نباید دولتی و تشریفاتی باشد
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: : کارگر و کارفرما دو بال اصلی رسیدن به توسعه و اشتغال پایدار هستند و بدون همکاری و تعامل این دو، تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
به گزارش ایلنا؛ نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران که به میزبانی ادارهکل بهزیستی مازندران برگزار شد، با بیان اینکه جامعه کارگری استان همواره پایبند میثاق با شهدا و امام شهید است، تأکید کرد
وی با اشاره به حمایتهای جمهوری اسلامی از کارگران، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، کارگران از حمایتهای قانونی و اجتماعی برخوردارند، اما این حمایتها کافی نیست و مشکلات معیشتی آنها باید با سرعت و جدیت حل شود تا انگیزه و روحیه کارگری حفظ شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با انتقاد از رسمی و تشریفاتی برگزار شدن برخی برنامههای هفته کارگر، اظهار داشت: هفته کارگر نباید صرفاً مراسم دولتی و تشریفاتی باشد؛ باید بهطور ملموس حضور و مشارکت کارگران در برنامهها دیده شود و الگوهای موفق و تلاشگران برتر به جامعه معرفی شوند.
دریابیگی افزود: مسائل کارگری باید در صدر اولویتهای مجلس و دولت قرار گیرد و همه دستگاهها موظفند پای کار باشند. در کنار این، برنامههای حمایتی و شبانه از رهبری و انقلاب باید ادامه یابد تا وحدت، امید و انگیزه در جامعه کارگری تقویت شود.
وی به اهمیت مشارکت همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح شهرستانها اشاره کرد و گفت: در این هفته، تمرکز ما بر حضور فعال کارگران در برنامهها، تجلیل از آنان و تعامل نزدیک با کارفرمایان است تا فرهنگ کار، ایثار و خلاقیت در سطح جامعه بیش از پیش اشاعه یابد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان تأکید کرد: جامعه کارگری مازندران با روحیه جهادی و ایثارگرانه خود، همواره آماده حمایت از آرمانهای انقلاب و رهبری است و تلاش میکنیم تا با همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی، محیطی امن و پایدار برای کار و تولید فراهم شود.