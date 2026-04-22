پاسخ تامین اجتماعی به گزارش ایلنا درباره وام بازنشستگان
سازمان تامین اجتماعی در جوابیهای به ایلنا نوشت: فرآیند پرداخت تسهیلات به بازنشستگان تأمین اجتماعی با هماهنگی کانونعالی بازنشستگان کارگری و بر اساس شاخص جمعیتی استانها و شهرستانها در سراسر کشور توزیع شده است.
به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی با ارسال جوابیهای، به گزارش سیام فروردین این خبرگزاری با عنوان «انتظار یکساله برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای وام ۵۰ میلیونی» پاسخ داد.
متن کامل این جوابیه طبق قانون مطبوعات به صورت کامل در ادامه میآید:
ضمن قدردانی از تلاشها و توجه ویژه آن رسانه به موضوعات مربوط به این سازمان بویژه مطالبات و مسائل جامعه شریف بازنشستگان و مستمریبگیران، پاسخ این سازمان به مطلب منتشرشده با عنوان «انتظار یکساله برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای وام ۵۰ میلیونی/ وعدههایی که به مقصد نرسید!» در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، به شرح زیر جهت انتشار در آن رسانه ارسال میشود.
«توضیحات سازمان تأمین اجتماعی»:
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین و مأموریتهای مصرح قانونی، مجموعهای از تعهدات بیمهای، درمانی و حمایتی را بر عهده دارد و همواره کوشیده است علیرغم شرایط دشوار اقتصادی کشور بویژه در طول سال گذشته و محدودیت منابع مالی، در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف خود اقدام نماید پرداخت مستمری به بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر و ارائه خدمات درمانی و تعهدات کوتاهمدت به حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور از جمله مهمترین تکالیف این سازمان است که ماهانه بیش از ۱۲۰ همت برای اجرای آن هزینه میشود.
بهمنظور حمایت و مساعدت بیشتر از بازنشستگان محترم، علاوه بر خدمات و وظایف قانونی، برنامه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. این تسهیلات با سود ۴ درصد و بدون نیاز به ضامن در اختیار واجدان شرایط قرار میگیرد.
در همین راستا، بر اساس مصوبه بودجه سال گذشته و توافقنامه منعقدشده میان سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، تعداد و مبلغ این تسهیلات نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ بهنحویکه تعداد فقرههای تسهیلات از ۲۴۰ هزار فقره به ۳۰۰ هزار فقره و مبلغ وام از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. این اقدام، رشد قابلتوجهی در هر دو شاخص تعداد و مبلغ تسهیلات ایجاد کرده است.
از ابتدای سال گذشته، با وجود شرایط خاص جنگی و کاهش درآمدهای حاصل از حق بیمه، با همکاری بانک رفاه کارگران، در هفت مرحله ثبتنام و پرداخت این تسهیلات به بازنشستگان و مستمریبگیران عزیز تحت پوشش انجام شده است.
فرآیند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با هماهنگی کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران کارگری و بر اساس شاخصهای جمعیتی استانها و شهرستانها در سراسر کشور توزیع و تعریف شده است اما با توجه به جمعیت گسترده حدود پنج میلیون نفری بازنشستگان، شرایط خاص تسهیلات موصوف و از طرفی محدودیت منابع مالی، حجم درخواستها بیش از ظرفیت تخصیصیافته بوده است و متاسفانه تکافوی این تعداد از جامعه را نمینماید و جمعی از بازنشستگان در نوبتهای طولانی مدت در انتظار قرار میگیرند.
ثبتنام و توزیع وامها با همکاری فعال کانونهای بازنشستگی سراسر کشور انجام میشود و این سازمان در تلاش است در سال جاری با تقویت منابع مالی خود، زمینهی بهرهمندی تعداد بیشتری از بازنشستگان از این تسهیلات فراهم نماید.
با ذکر این نکته که مقایسه سازمان با صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به تعداد جمعیت تحت جمعیت پوشش سازمان تامین اجتماعی نسبت به آن صندوق و محل تامین اعتبارات لازم، این مقایسه صحیح نمیباشد؛ تاکید میشود سازمان تأمین اجتماعی همواره در تلاش است ضمن ایفای به موقع تعهدات قانونی و نهایت مساعدت به جامعه بازنشستگان را فراهم نماید، در این رابطه نیز با وجود محدودیت منابع، همچنان در حال برنامهریزی جهت تداوم و توسعه پرداخت تسهیلات به بازنشستگان محترم است و علاوه بر منابع تسهیلاتی مذکور، سایر طرحهای مشابه را برای عموم بازنشستگان و مستمریبگیران در دستور کار دارد.