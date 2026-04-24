بازنشستگان: مدیرعامل تامین اجتماعی هرچه زودتر نشست افزایش حقوق را برگزار کند
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار برگزاری هرچه سریعتر نشستهای افزایش مستمری شدند.
این بازنشستگان با بیان اینکه حقوق بازنشستگان در همه صندوقها افزایش یافته به جز تامین اجتماعی؛ اعلام کردند: انتظار داریم قبل از نیمه فروردین تکلیف افزایش حقوق و مزایای مستمریبگیران تامین اجتماعی روشن شود. مدیرعامل تامین اجتماعی باید این مسئله را جدی بگیرد و هرچه زودتر افزایش مستمری را بالاغ کند.
بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر معیشت در حال سقوط خود میگویند: با دستمزد سال قبل، ده روز از ماه هم زندگی ممکن نیست!