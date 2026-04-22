شرایط قطع بیمه تکمیلی افرادی که از کفالت بازنشستگان خارج می‌شوند

یک فعال کارگری، شرایط قطع بیمه تکمیلی افرادی را که از کفالت بازنشستگان خارج می‌شوند، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدرضا فرزعلیان» فعال کارگری در ارتباط با افراد تحت تکفل بازنشستگان تامین اجتماعی گفت:

«قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیرانی که همراه با افراد تحت تکفل خود بیمه تکمیلی دارند، چنانچه هر یک از افراد خانواده شما از کفالت شما خارج می شود، حتما برای قطع بیمه تکمیلی وی به کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مراجعه کنید.»

وی افزود: به دلایل زیر افراد از کفالت شما خارج می شوند: فوت هر یک از افراد خانواده، ازدواج فرزندان دختر وقتی سن فرزندان پسر 18 سال کامل می‌شود و ادامه تحصیل نمی‌دهند؛ اشتغال به کار هریک از افراد تحت تکفل در صورتی که برای فرزندان پسر گواهی اشتغال به تحصیل ارائه دهید تحت کفالت شما قرار می‌گیرند.

فرزعلیان ادامه داد: حتما هرماه  فیش حقوقی خود را  مشاهده و بررسی کنید تا از دریافت حق اولاد و عائله‌مندی و پرداخت حق بیمه تکمیلی مطمئن شوید.

 

 

