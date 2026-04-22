مرگ یک دامدار میانسال بر اثر صاعقه در ارتفاعات کوهدشت

به گزارش ایلنا، یک دامدار حین کار در کوچ بهاره از ایلام به لرستان، در ارتفاعات کوه‌های حدفاصل دره‌شهر به کوهدشت، دچار برق گرفتگی ناشی از صاعقه شد و جان باخت.

از قرار معلوم، نیروهای امداد و نجات کوهستان با اطلاع از این حادثه به محل اعزام شدند و دامدار جانباخته را از ارتفاع به پایین کوه انتقال داده و تحویل مراجع انتظامی و قضایی دادند.

