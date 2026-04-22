حقوق فروردین همه بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی واریز شد/ واریزی به صورت علیالحساب است
تامین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: حقوق فروردین همه بازنشستگان و مستمریبگیران واریز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و مستمری فروردینماه بیش از پنج میلیون و صدهزار بازنشسته و مستمریبگیر سازمان، مجموعاً به مبلغ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان، در کلیه بانکهای عامل روز گذشته به پایان رسید.
با توجه به اتمام واریز حقوق فروردین، بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی در صورت عدم دریافت پیامک واریز، موجودی یا گردش حساب خود را بررسی کنند. ضمناً با توجه به شرایط اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانههای الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از هفته دوم اردیبهشتماه مقدور است.
اجرای متناسبسازی و افزایش حقوق
یادآور میگردد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمریهای سال جدید در ارکان سازمان تأمین اجتماعی تا زمان انجام محاسبات مربوط به مستمری فروردینماه، این واریزی به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران انجام شد.
متعاقب ابلاغ رسمی بخشنامه مذکور در هفته اخیر، فرآیند انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیستهای مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحتسنجی اطلاعات و همچنین تأمین منابع، زمانبندی پرداخت مابهالتفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسبسازی مشمولین از طریق سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان میباشد.