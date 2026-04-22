به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران معوقات مزدی و شرایط طاقت‌فرسای کارگران در بخش معادن ترکیه بار دیگر به نقطه جوش رسیده است. ده‌ها تن از معدنچیان شاغل در شرکت معدنی «دوروک» (Doruk Mining)، در اعتراض به حبس دستمزدهایشان توسط کارفرما و تداوم رویکردهای ضدکارگری، اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی گسترده کردند.

این کارگران که از اعضای «اتحادیه مستقل معدنچیان» ترکیه هستند، برای رساندن صدای دادخواهی خود و در اعتراض به انباشت معوقات مزدی، مسیر دشوار ۱۸۰ کیلومتری را از محل معدن تا شهر آنکارا با پای پیاده طی کردند.

مقصد نهایی این راهپیمایی اعتراضی، ساختمان وزارت انرژی ترکیه در پایتخت بود. با این وجود، مراجعه کارگران به این نهاد حاکمیتی نه از سر امید به حمایت، بلکه برای به چالش کشیدن ساختاری بود که نشان داده است در تخصیص منابع و نظارت بر معادن، کمترین اهمیتی برای معیشت و منافع طبقه کارگر قائل نیست و عملاً با انفعال خود، دست کارفرمایان را برای استثمار نیروی کار باز گذاشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز ۲۰ آوریل (اول اردیبهشت)، معدنچیان خشمگین پس از رسیدن به آنکارا، در مقابل ساختمان وزارت انرژی تحصن کردند. آن‌ها در یک حرکت نمادین و در اعتراض به نادیده گرفته شدن بدیهی‌ترین حقوق‌شان، پیراهن‌های خود را از تن درآوردند و با سینه‌های برهنه در برابر ساختمان این وزارتخانه دست به اعتصاب غذا زدند.

اتحادیه مستقل معدنچیان تاکید کرده است که کارفرمای شرکت دوروک ماه‌هاست از پرداخت دستمزد کارگران امتناع می‌ورزد و دولت نیز به عنوان ناظر، هیچ اقدام بازدارنده‌ای در برابر این تخلف آشکار انجام نداده است. معدنچیان متحصن اعلام کرده‌اند تا زمانی که این رویه‌ی هم‌دستی میان ارکان قدرت و کارفرمایان پایان نیابد و تمام مطالبات مزدی معوقه‌ی آن‌ها به طور کامل به حسابشان واریز نشود، به اعتصاب غذای خود در خیابان‌های آنکارا ادامه خواهند داد.

