به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست که به دنبال رویکرد دولت چهاردهم در تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و عملیاتی‌سازی منویات ریاست جمهوری و با حضور «سیدرضا صالحی‌امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، بر هم‌افزایی میان ظرفیت‌های حمایتی، رفاهی و اشتغال‌زایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد.

وی این هم‌افزایی را به عنوان یک پیشران مؤثر در تحقق رشد پایدار و اشتغال مولد دانست و بر لزوم تسریع در فرآیندهای تصمیم‌سازی، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد بسترهای تسهیل‌گر برای فعالان این حوزه تاکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نگاه فرابخشی به مقوله گردشگری و صنایع‌دستی، این حوزه را یکی از ارکان راهبردی در تحقق توسعه متوازن، تقویت اقتصاد فرهنگ‌بنیان و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور عنوان کرد.

میدری بر تداوم برگزاری چنین نشست‌های هماهنگی به منظور دستیابی به نتایج عملیاتی و ملموس تاکید کرد.

در این دیدار، «سیدرضا صالحی‌امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن تشریح ابعاد مختلف مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت پیگیری نظام‌مند و هدفمند دستورات رئیس‌جمهور در خصوص حمایت از فعالان این عرصه، رفع موانع ساختاری و تسهیل مسیر فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.

وی بر اهمیت طراحی و استقرار یک سازوکار نهادی منسجم و تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث‌فرهنگی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در دستور کار تاکید کرد.

در این نشست «انوشیروان محسنی بندپی» معاون گردشگری، «ندایی» سرپرست معاونت صنایع دستی، «شالبافیان» رییس مرکز سرمایه گذاری، «روزبه کردونی» مدیر کل حوزه وزارتی و «حسینی» رییس سازمان بهزیستی کشور نیز برای ساز و کارهای هماهنگ میان دو وزارتخانه در زمینه مباحث مطرح شده نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

