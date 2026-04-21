به گزارش ایلنا، در نخستین سری بازرسی‌ها از شرکت‌های تابعه صندوق کشوری در سال جدید، سجاد ابراهیمی، نماینده، مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در سفری به استان آذربایجان غربی از دفاتر مدیریت استانی، شرکت ایرانگردی و جهانگردی، صنایع شیر ایران (پگاه) در شهرهای ارومیه، خوی و ماکو و همچنین شرکت دخانیات ایران بازدید کرد و به گفت‌وگو با همکاران پرداخت.

سجاد ابراهیمی در نخستین برنامه این سفر، با حضور در دفتر مدیریت صندوق در استان آذربایجان غربی (ارومیه)، ضمن تبریک ایام سال جدید و آرزوی توفیقات روزافزون و فتح و پیروزی برای همکاران و مردم ایران، در نشستی صمیمی به گفت‌وگو با کارکنان پرداخت و نقطه‌نظرات و چالش‌های ایشان را ثبت و ضبط کرد.

نماینده مدیرعامل در این بازدید، سیاست‌ها و منویات مدیرعامل را برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان ابلاغ و تأکید کرد: بازنشستگان ولی‌نعمتان ما هستند و تلاش ما در خدمت‌رسانی به آن‌ها باید روزافزون باشد.

ابراهیمی به همراه صدر احمدی، مدیر صندوق در استان آذربایجان غربی، در بخش دیگری از سفر خود، از مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی در سه شهر ارومیه، خوی و ماکو بازدید کرد.

وی ضمن کسب اطلاع از آخرین وضعیت این واحدها و بازدید از بازسازی انجام شده در واحدهای ارومیه و خوی، به بررسی پروژه‌های در دست اقدام بالاخص در شهرستان‌های خوی و ماکو و چالش‌های پیش رو پرداخت.

نماینده مدیرعامل ضمن ابلاغ پیام مدیرعامل مبنی بر تلاش بیشتر برای خدمت‌رسانی به بازنشستگان معزز، بر تلاش هرچه بیشتر برای توسعه خدمات این شرکت به بازنشستگان و سایر اقشار جامعه تأکید کرد و گفت: توسعه صنعت گردشگری می‌تواند نقش به‌سزایی در ثروت‌آفرینی برای صندوق و ارائه بهتر خدمات به بازنشستگان ایفا کند.

در ادامه بازدیدهای میدانی، ابراهیمی به همراه حسن خیاطی، مدیرکل شرکت دخانیات استان آذربایجان غربی و همچنین مدیر صندوق در استان از مجموعه‌های تولیدی شرکت دخانیات ایران در شهرستان‌های ارومیه و خوی بازدید کرد.

وی ضمن اشاره به جایگاه ویژه این شرکت در صنعت دخانیات کشور، بر نقش آن در توسعه ثروت و سرمایه برای بازنشستگان تأکید کرد.

نماینده مدیرعامل با تبریک سال نو به کارکنان این صنعت در آن استان، به صحبت‌های آن‌ها گوش داد و بر تسریع در نوسازی و ایجاد جایگاه حکمرانی مناسب برای دخانیات در سطح استان و کشور تأکید کرد.

او همچنین با بازدید از کارخانجات دخانیات خوی که سال‌ها غیرفعال بوده و به‌تازگی راه‌اندازی مجدد شده است، ابراز امیدواری نمود که با ایجاد ظرفیت بیشتر و راه اندازی خطوط تولید به‌روز، شاهد صادرات و ارزآوری در آینده نزدیک در این صنعت باشیم.

در آخرین برنامه این سفر، ابراهیمی به همراه قریشی، مدیرعامل پگاه ارومیه، از خطوط تولید شرکت صنایع شیر ایران در این شهر بازدید کرد.

وی ضمن ابلاغ پیام تبریک مدیرعامل صندوق و آرزوی توفیق برای خانواده بزرگ پگاه، با اهدای خداقوت و خسته نباشید به همکاران، از نزدیک در جریان تولید برخی محصولات انحصاری این شرکت در سطح کشور قرار گرفت.

نماینده مدیرعامل در این بازدید تصریح کرد: صنایع شیر ایران با توسعه تولیدات خود می‌تواند از طریق صادرات به کشورهای منطقه، به ثروت‌آفرینی و توانمندسازی صندوق در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به بازنشستگان کمک شایانی کند.

بازدید از استان فارس

همچنین دیگر بازرس صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت‌های تابعه دیگر این مجموعه در مرکز کشور بازدید و بازرسی کرد.

​بازرس ویژه مدیرعامل در جریان سفر استانی و بازدید میدانی از مجموعه‌های «سنگ آهن مرکزی» و «صبا فولاد خلیج فارس»، ضمن ابلاغ پیام قدردانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، بر رفع موانع تولید و گسترش طرح‌های توسعه‌ای در حوزه فولاد تأکید کرد.

رسول شاهرخ‌نیا، که به عنوان نماینده ویژه مدیرعامل از این شرکت‌ها بازدید کرد، با اشاره به وظایف ذاتی این واحد در نظارت مستمر بر مجموعه‌های تابعه، جزئیات سفر نظارتی خود به استان‌های یزد و هرمزگان را تشریح کرد.

وی با اشاره به نخستین بخش از این سفر که با هدف بررسی شرایط شرکت‌های تابعه پس از جنگ رمضان انجام گرفت، عنوان کرد: «در نشست با مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران (که با ادغام جدید ذیل صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است)، موضوعات استراتژیکی از جمله تأثیر حملات اخیر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های فولادی کشور و آسیب‌های جانبی وارده به زنجیره تولید گندله و بریکت بررسی شد. در این جلسه، موانع پیش روی مجموعه و برنامه‌های توسعه‌ای برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی و بهبود رفاهیات پرسنل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.»

شاهرخ‌نیا در ادامه، به ماموریت روز دوشنبه ۲۵ فروردین در مجموعه «صبا فولاد خلیج فارس» اشاره کرد و افزود: «بلافاصله پس از ورود، نشست تخصصی با شورای معاونین صبا فولاد برگزار شد که در آن گزارش‌های جامعی در حوزه‌های تولید، توسعه، اداری، پشتیبانی، فناوری اطلاعات و حراست ارائه گردید. همچنین در بازدیدی شبانه از برج احیای کارخانه، از نزدیک در جریان فرآیند تبدیل گندله به بریکت قرار گرفتیم.»

بازرس ویژه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تمجید از پایداری تولید در شرایط جنگی و بحرانی اخیر تصریح کرد: «با وجود اینکه زیرساخت‌های حوزه فولاد از اهداف اصلی حملات دشمن بود، کارگران و متخصصان غیرتمند صبا فولاد هرمزگان بدون حتی یک روز تعطیلی، در سه شیفت کاری به تولید ادامه دادند. این مجاهدت اقتصادی در حالی صورت گرفت که هر لحظه احتمال خطر وجود داشت، اما امروز شاهد تولید روزانه نزدیک به ۲۰۰ تن بریکت در این مجموعه هستیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در جریان بازدید از پروژه ملی «احیای دو»، ضمن ابلاغ سلام و خداقوت دکتر ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به کارگران خط مقدم تولید، نشست‌های انفرادی با معاونین و مدیران استانی نیز برگزار شد تا موانع موجود شناسایی و جهت حل و فصل سریع به ستاد صندوق منتقل گردد. اولویت ما در تهران، پشتیبانی تمام‌عیار از این پروژه‌های پیشران و رفع دغدغه‌های پرسنل فداکار این مجموعه‌هاست. »

