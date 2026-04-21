الزام پرداخت حقبیمه برای کارگاهها / معافیتها محدود به خسارت مستقیم از جنگ است
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: معافیتها محدود به خسارت مستقیم از جنگ است.
به گزارش ایلنا، مدیرکل اداره وصول حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی ضمن تشریح جزئیات مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید، گفت: تنها کارگاههایی که بهطور مستقیم از حملات در جنگ آسیب دیده و منجر به تعطیلی شدهاند، مشمول حمایتهای بیمهای خواهند بود و سایر کارگاهها مکلف به پرداخت کامل حقبیمه هستند.
ابراهیم کشاورز در تشریح آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات ۱۹۵ و ۱۹۶ ستاد تسهیل رفع موانع تولید کشور، به ابهامات ایجاد شده درخصوص کارگاههای آسیبدیده اشاره و اظهار کرد: در پی ابهامات، نامهای از سوی دبیرخانه مربوطه صادر و به تمامی استانداران کشور ابلاغ شد.
وی افزود: در این ابلاغیه بهصراحت تأکید شده است که صرفاً کارگاههایی که بهصورت مستقیم در جریان حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا دچار آسیب شدهاند، امکان بهرهمندی از مزایای این مصوبات را دارند و با توجه به قید «تأمین دلیل» به عنوان یک شرط، به معنای احراز آسیب مستقیم فیزیکی است.
کشاورز با اشاره به شروط لازم برای استفاده از این تسهیلات ادامه داد: این کارگاهها باید بهگونهای آسیب دیده باشند که منجر به تعطیلی فعالیت آنها شده باشد. همچنین، ارائه مستندات قانونی از جمله «تأمین دلیل» و دریافت تأییدیه از شورای تأمین استان به همراه مصوبه کارگروه تولید، از الزامات بهرهمندی از حمایتهای پیشبینی شده است.
مدیرکل اداره وصول حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی تنها در صورت احراز این شرایط و تکمیل مدارک، امکان ارائه خدمات حمایتی به این واحدها را خواهد داشت و کارگاههایی که خارج از شمول این مصوبات قرار میگیرند، همچنان مکلفاند مطابق با مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حقبیمه کارکنان خود اقدام کنند تا ارائه خدمات بیمهای به بیمهشدگان این واحدها بدون وقفه ادامه یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشاغل اینترنتی نیز مشمول این شرایط میشوند نیز، گفت که این شرایط و توضیحات شامل این مشاغل نیز میشوند و با سایر کارگاهها تفاوتی ندارد.