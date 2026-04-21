به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم اطلاعیه پیشین تامین اجتماعی مبنی بر اینکه پرداخت حقوق بازنشستگان تا 31 فروردین به پایان می‌رسد، حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با حروف آخر الفبا آغاز می‌شود، تا امروز (یکم اردیبهشت) واریز نشده است.

«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این تاخیر به ایلنا گفت: آیا مسئولان تامین اجتماعی و دولت، وضعیت بد معیشتی بازنشستگان کارگری را نمی‌دانند؟ آیا خبر ندارند بازنشسته نیمه ماه حسابش خالی‌ست و گاهی پول خرید نان خالی هم ندارد؟!

او افزود: بازنشسته روی زمان پرداخت حقوق خود حساب می‌کند؛ هر ساعت تاخیر فشار سنگینی بر خانواده‌های مستمری‌بگیر تحمیل می‌نماید؛ با این حال، شاهدیم که تاخیرها حتی در شرایط جنگی ادامه دارد.

این فعال صنفی بازنشستگان تصریح کرد: توقع داشتیم در این شرایط جنگی، حقوق‌ها به موقع و براساس اطلاعیه‌ی سازمان پرداخت شود؛ بازنشستگان بسیاری به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند داروهایمان تمام شده؛ یخچال‌مان خالی‌ست اما حقوق‌مان هنوز واریز نشده؛ ما دیگر توان تحمل نداریم.....

موسیوند در پایان خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار گفت: تا کی قرار است این تاخیرها ادامه داشته باشد؟! چرا دولت به تامین اجتماعی کمک نمی‌کند؟ چرا بدهی خود را نمی‌پردازد تا صندوق بتواند حقوق‌ها را سر وقت پرداخت کند؟

انتهای پیام/