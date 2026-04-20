انتصاب اعضای هیات تخلفات اداری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان

به گزارش ایلنا، با حضور حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق، محمدتقی آبایی هزاوه مسئول دبیرخانه هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از معاونین و مدیران ستادی، با حکم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو نفر از اعضای هیئت تخلفات اداری صندوق منصوب شدند.

گفتنی است جعفر خیرخواهان و محسن حشمتیان به عنوان اعضای جدید هیئت تخلفات اداری صندوق معرفی شدند.

