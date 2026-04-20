یک فعال صنفی در گفتوگو با ایلنا:
از کارگران پیمانکاری تقدیر کنید/ پیمانکاران هنری ندارند جز مالاندوزی!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بار جنگ و بحران بر دوش کارگران به خصوص کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث است؛ کارگران پیمانکاری نفت و گاز، پالایشگاهها و پتروشیمیها در نزدیک به چهل روز جنگ، زیر بمبارانهای سنگین دشمن، مردانه پای کار ایستادند و نگذاشتند چرخه صنعت و تولید کشور متوقف شود؛ اما سوال اینجاست که آیا از این نیروهای زحمتکش، آنچنان که باید، حمایت و قدردانی میشود؟ آیا مسئولان این از خودگذشتگیها را میبینند؟
«مازیار گیلانی نژاد» فعال کارگری در این رابطه به ایلنا میگوید: در بازدیدی که آقای پزشکیان رئیس جمهور در ۲۴ فروردین از وزارت راه داشتند خانم وزیر اعلام کرد که «یک خانم پیمانکار اعلام کرده است تمام ثروت من مال شما»؛ این گفتار با افتخار در شبکههای صداوسیما و در اخبار پخش شد.
او افزود: چرا حرفهای یک خانم پیمانکار که یکی از پیمانکاران و واسطهها است، اینچنین بزرگنمایی میشود در حالی که در کارخانههای فولاد، پتروشیمیها و جای جای ایران کارگران بسیاری جان خود را از دست دادند یا مجروح و بیکار شدند؟ چرا این فداکاریها به رئیس جمهور گزارش نمیشود و در شبکههای مختلف بازتاب نمییابد؟ آیا جای تعجب ندارد؟ با این اخبار، چه پیامی میخواهند به جامعه پیمانکاری بدهند؟ آیا میخواهند بگویند این پیمانکاران هستند که فداکاری میکنند و چرخهای کشور را میگردانند؟!
گیلانی نژاد ادامه داد: در چند ماه گذشته، در یک تجمع ۵ هزار نفرهی کارگران ارکان ثالث در شرکتهای نفت و گاز و همچنین در تجمعات هفتگی در سکوهای نفتی، کارگران علیه شرکتهای پیمانکاری، این سرطان چنبره زده در استخدام کارگران، بسیار گفتند و ظلمها و دزدیهای پیمانکاران را برملا کردند اما سالهاست لایحه حذف شرکتهای پیمانکاری در مجلس خاک میخورد و حتی حاضر نشدهاند با نمایندگان کارگران نشست بگذارند و گفتگو کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «شرکتهای پیمانکاری با دزدیدن دستمزدها و با رعایت نکردن قوانین کار و تامین اجتماعی همچنان مورد تنفر کارگران هستند» اضافه کرد: گزارشهای بسیاری از سوی کارگران پروژهای از ظلم این پیمانکاران بارها و بارها منتشر شده اما هیچ زمان گوش شنوایی نبوده است.
گیلانی نژاد در پایان گفت: چرا وزیر راه از پیمانکاران تمجید میکند؟ نکند این مافیای پیمانکاران است که ایشان را بر صندلی وزارت نشانده است!