جمعی از کارنامه سبزهای آموزش و پرورش در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۳۰ فروردین) در تهران خبر دادند.

کارنامه سبزها که از استان‌های مختلف برای اعتراض به تهران آمده‌اند، مقابل وزارت آموزش و پرورش جمع شده و خواستار تعیین تکلیف جذب و استخدام هستند.

آن‌ها می‌گویند: چند صد نفر از شهرهای مختلف آمده‌ایم تا تکلیف‌مان را روشن کنیم؛ آموزش و پرورش اجازه جذب ۷ هزار نیرو را دارد اما برای استخدام ما که از مهرماه ۱۴۰۴ در انتظار جذب و تعیین تکلیف هستیم، اراده‌ای نیست.

داوطلبان جذب در آموزش و پرورش، خواستار پاسخگویی این نهاد و استخدام در اسرع وقت هستند.

انتهای پیام/