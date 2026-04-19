تجمع کارنامه سبزها مقابل وزارت آموزش و پرورش/ ماههاست در انتظار استخدام هستیم
کارنامه سبزهای آموزش و پرورش از اعتراض خود مقابل وزارت آموزش و پرورش خبر دادند.
جمعی از کارنامه سبزهای آموزش و پرورش در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۳۰ فروردین) در تهران خبر دادند.
کارنامه سبزها که از استانهای مختلف برای اعتراض به تهران آمدهاند، مقابل وزارت آموزش و پرورش جمع شده و خواستار تعیین تکلیف جذب و استخدام هستند.
آنها میگویند: چند صد نفر از شهرهای مختلف آمدهایم تا تکلیفمان را روشن کنیم؛ آموزش و پرورش اجازه جذب ۷ هزار نیرو را دارد اما برای استخدام ما که از مهرماه ۱۴۰۴ در انتظار جذب و تعیین تکلیف هستیم، ارادهای نیست.
داوطلبان جذب در آموزش و پرورش، خواستار پاسخگویی این نهاد و استخدام در اسرع وقت هستند.