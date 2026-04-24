در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
امکان اشتغالزایی بیشتر با توسعه معادن/ از فعالان معدنی حمایت کنید
رئیس خانه معدن استان گلستان، با اشاره به نقش معادن در حوزه اشتغال گفت: استان گلستان با وجود نرخ بالای بیکاری در برخی مناطق، ظرفیت آن را دارد که بخش قابلتوجهی از اشتغال جوانان را از طریق توسعه معادن و صنایع وابسته تأمین کند.
حسین فندرسکی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: معادن گلستان ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در حوزههای فلزی، غیرفلزی و مصالح ساختمانی دارند. اگر این ظرفیتها در چارچوب اقتصاد مقاومتی بهدرستی فعال شوند، میتوان شاهد ایجاد اشتغال گسترده، رونق صنایع پاییندستی و افزایش ارزش افزوده در استان بود.
او وحدت ملی و امنیت پایدار را پیششرط توسعه فعالیتهای معدنی دانست و توضیح داد: عملیات معدنی نیازمند آرامش، ثبات و امنیت است. با وجود امنیت ملی پایدار، امکان سرمایهگذاری، توسعه فعالیتها و برنامهریزیهای بلندمدت فراهم میشود و بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد میدان میشود. وحدت ملی نیز موجب همگرایی دستگاهها و رفع موانع تولید میشود.
رئیس خانه معدن گلستان،با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: این عنوان، بیانگر اهمیت تکیه بر توان داخلی، مدیریت هوشمند منابع طبیعی و تقویت هماهنگی در بخشهای اقتصادی است؛ بخش معدن نیز از مهمترین حوزههایی است که میتواند رشد اقتصادی واشتغال استان را شتاب دهد.
فندرسکی افزود: افزایش بهرهوری و بهروزرسانی ماشینآلات معدنی، حمایت از سرمایهگذاران و فعالان معدنی برای توسعه معادن کوچک و متوسط، گسترش آموزشهای تخصصی برای ارتقای مهارت نیروی کار بومی، تشویق صنایع فرآوری برای جلوگیری از خامفروشی، تسهیل ارتباط میان شرکتهای معدنی و مراکز پژوهشی برای توسعه فناوریهای نوین، بایستی در اولویت مسئولان باشد.
وی تأکید کرد: اگر همگرایی دستگاهها، امنیت پایدار و مشارکت بخش خصوصی ادامه یابد، معادن استان گلستان میتوانند به یکی از پایههای اصلی اقتصاد مقاومتی تبدیل شوند و استان را در مسیر توسعه پایدار قرار دهند.