اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، درباره وضعیت کارگران ساختمانی به خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر، شرایط مناسبی برای کارگران ساختمانی وجود ندارد. به دلیل شرایط جنگی، اوضاع تا حد زیادی بلاتکلیف شده است. همچنین وقوع این اتفاقات با پایان فصل زمستان همزمان شد؛ فصلی که به طور معمول میزان فعالیت کارگران ساختمانی کاهش می‌یابد.

وی افزود: همین شرایط باعث شد بسیاری از کارگاه‌هایی که فعال بودند نیز به سمت تعطیلی بروند و عملاً اشتغال در این حوزه به پایین‌ترین سطح خود برسد. در واقع می‌توان گفت کار ساختمانی یکی از آسیب‌دیده‌ترین بخش‌ها در این مقطع بوده است.

شوکت ادامه داد: از سوی انجمن‌های صنفی و نمایندگان، پیگیری‌هایی انجام شده و از مسئولان، از جمله وزیر، درخواست کردیم که در این شرایط بحرانی، کمک‌هایی در قالب وام قرض‌الحسنه برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته شود تا حداقل بتوانند در این شرایط امور معیشتی خود را مدیریت کنند. امسال سال بسیار سختی برای همه مردم، به‌ویژه کارگران ساختمانی، بوده است.

این فعال کارگری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به اقدامات سازمان تأمین اجتماعی گفت: در ابتدای جنگ، تأمین اجتماعی اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بازرسی‌ها برای کارگران ساختمانی تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. تا جایی که اطلاع داریم، این وضعیت همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مشکل اصلی این است که کارگر ساختمانی زمانی که امکان کار کردن ندارد، طبیعتاً توانایی پرداخت حق بیمه را نیز از دست می‌دهد. به همین دلیل ما در نامه‌ای به وزیر درخواست کردیم که کمک‌هایی در قالب وام کوتاه‌مدت قرض‌الحسنه برای این قشر در نظر گرفته شود تا بتوانند در این دوره، حداقل تعهدات خود را انجام دهند و دچار مشکلات جدی نشوند.

وی با تأکید بر اهمیت اشتغال خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله برای کارگران ساختمانی، اشتغال است. بسیاری از آن‌ها به‌صورت روزمزد کار می‌کنند و معمولاً با چند روز کار در هفته، هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند اما در شرایط فعلی، همین فرصت‌های محدود هم کاهش یافته و گذران زندگی برای آن‌ها بسیار دشوار شده است.

شوکت همچنین به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: افزایش شدید قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش فولاد که در جنگ مورد هدف قرار گرفت، مزید بر علت شده و باعث شده بسیاری از پروژه‌ها متوقف شود. این موضوع به طور مستقیم بر اشتغال کارگران ساختمانی تأثیر گذاشته است.

این فعال صنفی کارگران ساختمانی به اقدامات انجام‌شده از سوی انجمن‌های صنفی اشاره کرد و افزود: در همین شرایط دشوار، کانون کشوری و انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف، از طریق گروه‌ها و فضای مجازی اعلام کردند که در صورت وقوع حوادث داخل شهرها، مانند حملات و آسیب به ساختمان‌ها، کارگران ساختمانی می‌توانند به‌صورت داوطلبانه برای کمک وارد عمل شوند.

وی توضیح داد: در بسیاری از شهرها، کارگران ساختمانی با مراجعه به فرمانداری‌ها و ستادهای مدیریت بحران، به‌صورت داوطلب ثبت‌نام کردند و حتی با وجود مشکلات مالی، برای چند روز به‌صورت رایگان در بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده مشارکت کردند.

وی افزود: این کمک‌ها بیشتر در حوزه نازک‌کاری ساختمان‌ها بوده است؛ مانند گچ‌کاری، سنگ‌کاری و کاشی‌کاری ساختمان‌هایی که دچار آسیب‌های جزئی شده‌اند. البته در مواردی که ساختمان‌ها به‌طور کامل تخریب شده‌اند، نیاز به مداخله و حمایت دولت هست.

وی در پایان گفت: ما همچنان اعلام می‌کنیم فرمانداری‌ها و ستادهای بحران می‌توانند از ظرفیت انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در جهت بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده در جنگ استفاده کنند.

