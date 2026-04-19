به گزارش خبرنگار ایلنا، از اواسط تابستان سال گذشته، زمانی که هزاران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با امید به گشایشی در معیشت خود، برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی اقدام به ثبت‌نام کردند، می‌گذرد. این انتظار طولانی که ریشه آن به روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد، اکنون برای بسیاری از بازنشستگان به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است؛ تسهیلاتی که قرار بود مرهمی بر زخم‌های اقتصادی این سپیدمویان باشد، هنوز پرداخت نشده و متقاضیان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.

در همین رابطه، یکی از بازنشستگان تأمین اجتماعی که دل پُری از وعده‌های محقق‌نشده دارد، در گفتگو با خبرنگار ما از سختی‌های این مسیر یک‌ساله پرده برداشت. او با اشاره به زمان آغاز این مطالبات می‌گوید: «دقیقاً از بعد از وقایع جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ بود که برای وام ضروری ثبت نام کردیم؛ ما با هزار امید و آرزو و طبق همان فراخوانی که دادند، تمام مراحل را طی کردیم. اما حالا که نزدیک به یک سال از آن روزها گذشته، دریغ از یک ریال واریزی! هر بار که پیگیری می‌کنیم، با درهای بسته یا پاسخ‌های تکراری مواجه می‌شویم.»

تبعیض میان صندوق‌ها؛ چرا کشوری‌ها آری و تأمین اجتماعی‌ها نه؟

این بازنشسته در ادامه صحبت‌های خود به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان خدمات‌رسانی صندوق‌های مختلف است.

او با مقایسه وضعیت خود با سایر بازنشستگان می‌افزاید: «چیزی که بیشتر از همه ما را آزار می‌دهد، حس تبعیض است. وقتی با دوستان و همکاران قدیمی که عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که کارهای آن‌ها بسیار روتین‌تر و جلوتر پیش می‌رود. انگار برای آن‌ها مسیر هموارتر است، اما وقتی نوبت به ما می‌رسد که عمری حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌ایم، همه‌چیز متوقف می‌شود. گویا سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه دست به دست هم داده‌اند تا برای ما مشکل‌تراشی کنند.»

مطالبه‌ای که به گوش مسئولان نمی‌رسد

این پیشکسوت جامعه کارگری با گلایه از عدم پاسخگویی صریح مسئولان، اظهار کرد: «حرف ما ساده است؛ اگر بودجه‌ای در نظر گرفته شده و ثبت‌نامی انجام شده، چرا پس از نزدیک به یک سال پرداخت نمی‌شود؟ اگر مشکلی در سیستم بانکی یا اعتبارات بانک رفاه وجود دارد، چرا شفاف با مردم صحبت نمی‌کنند؟ ما دیگر توان دوندگی‌های بی‌حاصل را نداریم؛ باید بدانند این ۵۰ میلیون تومان برای بسیاری از ما، حکم گره‌گشایی از مشکلات حاد زندگی‌مان را دارد.»

بر اساس گزارش‌های واصله، علیرغم پیگیری‌های مکرر بازنشستگان، همچنان گره پرداخت این تسهیلات برای بسیاری از بازنشستگان در راهروهای اداری سازمان تأمین اجتماعی و سیستم اعتباری بانک رفاه باز نشده باقی مانده است و این قشر شریف، همچنان چشم‌انتظار اجرایی شدن وعده‌ای هستند که حالا تقریباً یک‌ساله شده است.

