بومیها در انتظار جذب در پتروشیمی چوار ایلام/ فقط آلودگی سهم ماست؟!
یک فعال کارگری ایلام گفت: سهم مردم چوار از فعالیت پتروشیمی، عمدتاً آلودگی و مشکلات زیستمحیطی است. استخدام نیروهایی از خارج از منطقه، اقدامی ناعادلانه و برخلاف اصل اولویت استخدام بومی است.
عباس خانمحمدی، فعال صنفی کارگران چوار ایلام، در گفتگو با ایلنا با انتقاد از عدم جذب نیروهای بومی در شرکت پتروشیمی چوار ایلام گفت: گاهی گزارشهایی از جذب افراد غیر بومی در پتروشیمی به گوش ما میرسد که این موضوع واکنشها و نارضایتیهایی را در میان جوانان و مردم بومی چوار برانگیخته است؛ چرا که بسیاری از جوانان این منطقه با وجود تخصص و تحصیلات، همچنان بیکار بوده و سالها در انتظار فرصت شغلی در همین مجموعه صنعتی هستند.
وی گفت: مردم منطقه معتقدند در شرایطی که دود و آلایندگی پتروشیمی شبانهروز بر فراز شهر سایه انداخته و آثار آن در افزایش بیماریهای مختلف، حتی موارد لاعلاج، مشهود است، هیچ سهمی از اشتغال این صنعت بزرگ به آنان نمیرسد.
خانمحمدی ادامه داد: همچنین پساب پتروشیمی در بیشتر اوقات به سمت منابع آب شرب چاههای چوار سرازیر میشود که این مسئله نگرانیها درباره پیامدهای زیستمحیطی را افزایش داده است.
وی تصریح کرد: در حالیکه سهم مردم چوار از فعالیت این صنعت، عمدتاً آلودگی و مشکلات زیستمحیطی است، استخدام نیروهایی از خارج از منطقه، اقدامی ناعادلانه و برخلاف اصل اولویت استخدام بومی تلقی میشود.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان چوار خواستار واکنش و شفافسازی مدیران پتروشیمی و توجه جدی مسئولان استانی به این روند هستند و این پرسش را مطرح میکنند که چرا با وجود اعلام مازاد نیرو، همچنان افرادی از خارج منطقه و بعضاً از مناطق خوشآبوهوا، آن هم با رابطه، جذب میشوند؟!